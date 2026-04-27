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Millicom, matriz de Tigo, se queda con el 100% de Movistar: detalles de la compra a la Nación

El Gobierno Nacional salió del sector de telecomunicaciones tras la venta del 32,5% de las acciones que mantenía en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) a Millicom. El negocio alcanzó un valor cercano a los $856.002 millones.

  • Con esta transacción, el Gobierno Nacional deja de tener participación en Coltel (Movistar), como parte de su estrategia de desinversión y optimización de activos. Foto: Generada con IA
    Con esta transacción, el Gobierno Nacional deja de tener participación en Coltel (Movistar), como parte de su estrategia de desinversión y optimización de activos. Foto: Generada con IA
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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Millicom, matriz de Tigo, anunció la adquisición del 32,5% restante de participación accionaria en Coltel (Movistar), que estaba en manos de la Nación.

Esto se produce tras la conclusión de la subasta pública, realizada en febrero, en la cual Millicom presentó la propuesta vencedora para comprar la totalidad de las acciones restantes. Con esta operación, la multinacional refuerza su presencia en el mercado colombiano de telecomunicaciones mediante su operación bajo la marca Tigo.

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La transacción contempló la venta de 1.108.266.271 acciones ordinarias que estaban en poder del Estado, con un precio base de $772,38 por título.

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Millicom, matriz de Tigo, se queda con el 100% de Movistar: detalles de la compra a la Nación

Con esto, el Gobierno deja de tener participación en la compañía, como parte de su estrategia de desinversión y optimización de activos, aunque continuará teniendo presencia en el sector de infraestructura digital a través de Internexa, un operador especializado en conectividad y redes de fibra óptica.

Según la Bolsa de Valores de Colombia, en total, el negocio alcanzó un valor cercano a $856.002 millones.

Impulso a la red 5G

La integración total de Coltel, según Millicom, permitirá configurar un operador de mayor escala y con una base financiera más sólida, lo que incrementa su capacidad de inversión en infraestructura.

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Según la compañía, este fortalecimiento busca acelerar el despliegue de redes 5G a nivel nacional, mejorar la calidad del servicio mediante capacidades técnicas combinadas y acompañar los esfuerzos del Gobierno en materia de inclusión digital.

Millicom también destacó que la transacción ocurre en un entorno de transformación del sector, donde los operadores tradicionales enfrentan competencia de plataformas digitales globales, proveedores satelitales y otros actores del ecosistema de conectividad.

En este escenario, la compañía subrayó que la escala, la eficiencia operativa y la capacidad de inversión se han convertido en factores clave para mantener la competitividad y sostener el desarrollo de infraestructura tecnológica.

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El CEO de Millicom, Marcelo Benítez, aseguró que la adquisición representa un paso estratégico de largo plazo para la empresa en el país.

“Este paso final en la adquisición de Coltel refleja nuestro compromiso a largo plazo y nuestra convicción en Colombia como un mercado estratégico. Al unificar estas operaciones, fortalecemos nuestra capacidad de competir en una industria en rápida evolución, acelerar el despliegue de infraestructura de nueva generación y contribuir al desarrollo digital y económico de Colombia”, afirmó.

Contraloría vigilará destino de los recursos

Tras la transacción, la Contraloría General de la República solicitó a los ministerios de Hacienda y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) un informe detallado sobre el destino de los cerca de $856.000 millones que ingresarán al Tesoro Nacional por la venta de las acciones.

El organismo busca verificar que estos recursos se utilicen de forma eficiente y generen un impacto social concreto, en particular en el cierre de brechas digitales.

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Según el Ministerio de Hacienda, los fondos entrarían al presupuesto de esa cartera y podrían destinarse en futuras vigencias a proyectos estratégicos de conectividad y transformación digital.

El ente de control reiteró que la transferencia debe realizarse con total transparencia, protegiendo el patrimonio público y garantizando la continuidad del servicio.

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