Millicom, matriz de Tigo, se queda con el 100% de Movistar: detalles de la compra a la Nación

Millicom, matriz de Tigo, anunció la adquisición del 32,5% restante de participación accionaria en Coltel (Movistar), que estaba en manos de la Nación. Esto se produce tras la conclusión de la subasta pública, realizada en febrero, en la cual Millicom presentó la propuesta vencedora para comprar la totalidad de las acciones restantes. Con esta operación, la multinacional refuerza su presencia en el mercado colombiano de telecomunicaciones mediante su operación bajo la marca Tigo. Puede leer: SIC investiga alza de precios en telecomunicaciones y solicita información a operadores móviles La transacción contempló la venta de 1.108.266.271 acciones ordinarias que estaban en poder del Estado, con un precio base de $772,38 por título.

Con esto, el Gobierno deja de tener participación en la compañía, como parte de su estrategia de desinversión y optimización de activos, aunque continuará teniendo presencia en el sector de infraestructura digital a través de Internexa, un operador especializado en conectividad y redes de fibra óptica. Según la Bolsa de Valores de Colombia, en total, el negocio alcanzó un valor cercano a $856.002 millones.

Impulso a la red 5G

La integración total de Coltel, según Millicom, permitirá configurar un operador de mayor escala y con una base financiera más sólida, lo que incrementa su capacidad de inversión en infraestructura. Relacionado: Tras control de Tigo sobre Movistar, empleados estarían recibiendo oferta para retirarse voluntariamente de la empresa Según la compañía, este fortalecimiento busca acelerar el despliegue de redes 5G a nivel nacional, mejorar la calidad del servicio mediante capacidades técnicas combinadas y acompañar los esfuerzos del Gobierno en materia de inclusión digital. Millicom también destacó que la transacción ocurre en un entorno de transformación del sector, donde los operadores tradicionales enfrentan competencia de plataformas digitales globales, proveedores satelitales y otros actores del ecosistema de conectividad. En este escenario, la compañía subrayó que la escala, la eficiencia operativa y la capacidad de inversión se han convertido en factores clave para mantener la competitividad y sostener el desarrollo de infraestructura tecnológica. Vea también: Colombia concentraría el mayor mercado de telecomunicación en Latinoamérica y la OCDE El CEO de Millicom, Marcelo Benítez, aseguró que la adquisición representa un paso estratégico de largo plazo para la empresa en el país. “Este paso final en la adquisición de Coltel refleja nuestro compromiso a largo plazo y nuestra convicción en Colombia como un mercado estratégico. Al unificar estas operaciones, fortalecemos nuestra capacidad de competir en una industria en rápida evolución, acelerar el despliegue de infraestructura de nueva generación y contribuir al desarrollo digital y económico de Colombia”, afirmó.

Contraloría vigilará destino de los recursos