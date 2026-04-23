¿Por qué tanto Tesla en Medellín? Ya están rodando más de 1.000

“Oíste, ¿en Medellín fue que regalaron Teslas y yo no me di cuenta o qué?”, un comentario del comediante paisa Chicho Arias, se volvió viral en la red social X, pero reflejó a la perfección lo que percibían por estos días muchos paisas, que están viendo rodar cada vez más modelos de la marca estadounidense. Precisamente, dicha frase se confirma con los datos de la Andi y Fenalco, de enero a marzo del 2026, cuando se vendieron 2.277 vehículos en la ciudad, de los cuales más de 750 fueron de Tesla (32,94%). El Model Y lideró con 491 unidades y el Model 3 sumó 267, superando incluso a referentes a combustión tradicionales como la Mazda CX-30, que registró 208. Pero sí se toman los datos desde su arribo al país, la compañía de Elon Musk ya vendió 758 unidades en la ciudad. Además, 303 más en Envigado y dos en Sabaneta. Eso quiere decir que por las calles del Aburrá ya circulan 1.063 carros del gigante norteamericano. Por ende, cuatro de cada 10 Tesla que se venden en el país, se quedan en territorio paisa.

El otro puñado representativo está en Bogotá, que concentra por sí sola el 61,1% del mercado nacional de la marca, con 1.692 vehículos Tesla. Le puede interesar: Tesla desata guerra de precios de carros eléctricos en Colombia; caídas de hasta $80 millones

Detrás de este fenómeno hay una combinación de factores que van desde la estrategia comercial de la marca hasta cambios más profundos en el mercado automotor colombiano.

Mercado ya daba señales del auge

Antes de la llegada de Tesla, la capital antioqueña ya mostraba señales de ser un terreno fértil para la movilidad eléctrica. “Medellín ha sido líder en la aceptación de la electrificación. Desde los primeros vehículos eléctricos, fue el mercado que más los demandó en el país”, explicó Pedro Nel Quijano, presidente de ACONAUTO. Para el gremio, la marca no creó la tendencia, pero sí capitalizó una demanda que llevaba años creciendo y que no encontraba suficientes opciones competitivas. Ese contexto ayuda a explicar por qué, en cuestión de meses, ya circulan más de mil Tesla en la ciudad. El punto de quiebre llegó con la estrategia de precios. Cuando Tesla abrió vitrinas en Colombia a finales de 2025, lo hizo con valores que cambiaron las reglas del juego: alrededor de $110 millones para el Model 3 y desde $119 millones para el Model Y. Para Felipe Segura Vásquez, profesor de Mercadeo Estratégico MBA de la Universidad de los Andes, ese movimiento fue determinante. “La entrada oficial de Tesla marca un antes y un después en la industria automotriz. No es solo el atractivo tecnológico, es la estrategia de precios: un Tesla desde 110 millones envía un mensaje claro al mercado”, señaló en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

Según el académico, durante años los vehículos eléctricos se mantuvieron en un segmento premium, con precios entre $160 y $200 millones. La llegada de Tesla rompió ese techo y obligó a toda la industria a reaccionar. “El precio deja de ser una barrera y eso cambia la estructura mental del consumidor. Personas que nunca habían considerado un eléctrico ahora lo incluyen en su decisión de compra”, explicó. El impacto fue inmediato. En marzo, el Model Y no solo lideró en Medellín, sino que se convirtió en el vehículo más vendido del país. El efecto no se quedó en Tesla, pues en los meses siguientes, al menos 30 modelos eléctricos e híbridos ajustaron sus precios en Colombia. Caídas de hasta $40 millones en modelos como el Kia EV3, reducciones de $50 millones en el BYD Tang EV o ajustes en marcas como Renault, Hyundai y BMW evidencian una reacción en cadena. Para Segura, más que una táctica comercial, se trata de una jugada estratégica: “Tesla no solo compite por participación, compite por redefinir la categoría”. Lea más: ¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año

Un cambio estructural en marcha

El auge de Tesla también coincide con una transformación más amplia del mercado. De acuerdo con ACONAUTO, en Colombia, la participación de los vehículos eléctricos pasó de cerca del 3% hace tres años a alrededor del 13% en 2026. Si se suman los híbridos, estos segmentos ya representan cerca de la mitad de las ventas. A esto se suma un factor de fondo y es el envejecimiento del parque automotor. Con más de 7,6 millones de vehículos y una edad promedio superior a los 20 años, el país enfrenta una renovación inevitable. “Hay un mercado potencial muy importante. Colombia debería estar vendiendo cerca de 500.000 carros al año”, apuntó Quijano.

El “lado B”: demoras y dudas en el servicio

El crecimiento acelerado también ha traído fricciones. Las quejas por demoras en entregas se han multiplicado en redes sociales, alimentando la conversación que dio origen a la pregunta viral. Desde ACONAUTO, sin embargo, lo ven como un efecto típico de los lanzamientos exitosos. “Cuando un producto es atractivo, la demanda supera lo previsto y se generan filas. No es algo exclusivo de Tesla”, señala Quijano. Más allá de las entregas, el foco está en la posventa. A diferencia de marcas tradicionales como Mazda, Chevrolet, KIA, entre otras, Tesla no opera con concesionarios ni talleres propios en el país. “El tema crucial será el servicio. Cuando los vehículos empiecen a requerir mantenimiento o reparaciones, ahí se verá realmente cómo responde la marca”, advirtió. Conozca también: El Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia en marzo destronando a Renault y Kia

Infraestructura: el reto pendiente