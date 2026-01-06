Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda

El Gobierno nacional oficializó su estrategia de manejo de deuda para 2026 con la expedición del Decreto 1478 de 2025, que autoriza la creación y emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B. Esa norma faculta al Ministerio de Hacienda para acudir al mercado de capitales con el objetivo de cubrir las necesidades fiscales del próximo año, en un contexto de mayores presiones sobre las finanzas públicas. Los TES no son otra cosa que préstamos que el Gobierno le pide a inversionistas, como bancos, fondos de inversión o incluso personas. A cambio, el Gobierno se compromete a devolver ese dinero en el futuro y pagar intereses, algo parecido a cuando una persona saca un crédito con un banco.

Esta norma le permite al Ministerio de Hacienda salir a buscar hasta 85,25 billones de pesos para pagar los gastos normales del país en 2026, como funcionamiento del Estado, programas sociales y obras públicas.

Además, ese decreto autoriza 67 billones de pesos más para tener dinero disponible de forma rápida, con el fin de cumplir a tiempo con pagos urgentes, como salarios, transferencias o deudas, es decir un total de 152 billones de pesos.

Características de los TES Clase B autorizados para 2026

El documento establece que los TES podrán emitirse en moneda nacional, moneda extranjera o en UVR, lo que brinda flexibilidad al Gobierno para adaptarse a las condiciones del mercado financiero. Estos títulos serán de libre negociación en el mercado de capitales, permitiendo su compra y venta por parte de inversionistas locales e internacionales. Le puede gustar: Ministro de Hacienda justifica la polémica venta de TES por $23 billones: “la mejor operación era con Pimco” El documento también define las condiciones generales de estos instrumentos, incluyendo plazos, tasas de interés y mecanismos de administración, y precisa que su redención se realizará con cargo a recursos futuros de la Nación, como es habitual en este tipo de endeudamiento soberano.

Tasas en máximos: el contraste frente a 2022