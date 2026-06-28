Ya van casi 800 edificios colapsados, entre parcial y totalmente, por terremotos en Venezuela

Los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles no solo han dejado una tragedia humanitaria con cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos, sino también una destrucción urbana sin precedentes en la historia reciente de América Latina.
El último balance oficial reveló que al menos 189 edificios sufrieron colapso total, mientras que otras 585 estructuras presentan daños severos, para un total de 774 inmuebles afectados.
La magnitud de los daños se concentra especialmente en La Guaira, ciudad costera ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, donde barrios enteros quedaron reducidos a montañas de concreto y escombros. Organismos internacionales estiman que los daños materiales podrían ascender a US$6.700 millones, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto venezolano.
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