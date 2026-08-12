Sankofa y la Pascasia realizarán Una noche por Chocó para recaudar ayudas para las víctimas del terremoto

El maestro Rafael Palacios, director y fundador de Sankofa, tiene una frase que resume parte de su labor artística. Dice: “Bailamos, más que para ser vistos, para ser escuchados”. El arte de Sankofa tiene el objetivo de que “los afrocolombianos sean vistos no solo durante las tragedias sino también en la cotidianidad”.

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Siendo esto así, también es cierto que durante los tiempos difíciles ese reconocimiento debe traducirse en actos concretos de ayuda y solidaridad. Por eso, el grupo realizará el martes 25 de agosto, a las 7:00 p.m., en la Pascasia, el evento Una noche por Chocó, una jornada cultural a favor de los damnificados por el incendio del 10 de julio del barrio Pablo VI en Quibdó y por los damnificados del terremoto del para lunes 10 de agosto en todo Chocó.

El encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá una presentación de Sankofa Danzafro, conversaciones con invitados y la participación de otros artistas, cuyos nombres están por confirmarse.

El maestro Palacios explicó que la actividad fue una respuesta al incendio registrado en Quibdó. Según el artista, la intención era evitar que la situación dejara de ocupar la atención pública después de los primeros días. Posteriormente, el terremoto llevó a ampliar la convocatoria para incluir a personas afectadas en diferentes zonas del departamento. “Fue hacer un llamado de atención, pero también una acción que pudiera apoyar a las personas damnificadas”, dijo.

La recaudación se hará mediante One Inversión Social y Corporación Presentes, entidades que, según explicó, cuentan con experiencia en procesos de ayuda en territorios afectados por emergencias.

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La campaña tendrá diferentes mecanismos para quienes quieran aportar. En Colombia se podrán realizar donaciones desde $5.000 a la cuenta de ahorros Bancolombia 85004761966 o mediante la llave @oneinversion. También será posible donar durante el evento en La Pascasia.

Otra alternativa será la compra de cinco obras físicas donadas por el fotógrafo documental chocoano Jeison Riascos, ‘El Murcy’. Las fotografías hacen parte de su trabajo sobre el Pacífico colombiano y los recursos obtenidos por su venta serán destinados a la campaña.