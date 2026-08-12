Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Presidente De la Espriella confirma emergencia económica y anuncia “Fondo Milagro” para reconstrucción tras terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella declaró la emergencia económica tras el terremoto y anunció medidas de reactivación, alivios y ayudas para los afectados.

  • La declaratoria de emergencia económica también será utilizada para establecer medidas dirigidas a los hogares que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar temporalmente a ellas. FOTO: El Colombiano.
    La declaratoria de emergencia económica también será utilizada para establecer medidas dirigidas a los hogares que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar temporalmente a ellas. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 46 minutos
bookmark

El presidente, Abelardo de la Espriella, confirmó este miércoles 12 de agosto la declaratoria de emergencia económica para atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el pasado lunes.

“He decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis”, sijo el presidente.

En su intervención, entregó cifras oficiales de fallecidos, heridos y desaparecidos. Según De la Espriella, hasta este miércoles 12 de agosto hay registro de 265 personas fallecidas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, una cifra que subió en las últimas horas.

El mandatario señaló que la medida estará enfocada tanto en la atención inmediata de los damnificados como en acciones para impulsar la reactivación económica de las zonas afectadas. “La emergencia deberá contemplar medidas de reactivación económica”, afirmó el presidente.

Entre las acciones que contempla el Gobierno están alivios tributarios y financieros, subsidios de arrendamiento y programas de apoyo dirigidos a empresarios y microempresarios que resultaron afectados por el terremoto.

Puede leer: Terremoto en Colombia: ya son 265 muertos, más de 3.000 heridos y 496 desaparecidos

El presidente De la Espriella advirtió que el terremoto golpeó al país en un momento particularmente complejo para las finanzas públicas. Según el mandatario, Colombia enfrenta “la crisis fiscal más compleja de toda su historia”, marcada por un elevado nivel de endeudamiento, restricciones de liquidez y un Presupuesto General de la Nación desfinanciado.

Ante este escenario, el Gobierno prepara un paquete de alivios temporales para los hogares y sectores productivos afectados por la emergencia. Entre las medidas se contemplan apoyos para el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y ayudas económicas para quienes resultaron afectados por el desastre.

¿Qué es el Fondo Milagro de la emergencia económica?

De la Espriella anunció además la creación de una entidad que tendrá como objetivo administrar y canalizar los aportes nacionales e internacionales destinados a atender la emergencia. El mecanismo se denominará “Fondo Milagro” y concentrará recursos destinados a las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.

Según explicó el mandatario, el fondo permitirá dirigir las ayudas hacia proyectos prioritarios como la reconstrucción de hospitales, centros educativos, vías y aeropuertos, entre otras obras de infraestructura que hayan resultado afectadas por el terremoto.

“La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo”.

La creación de este fondo busca centralizar los recursos provenientes tanto del Estado como de donaciones y cooperación internacional, con el propósito de facilitar su destinación a las regiones que más lo necesiten.

“La emergencia, además, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos”, afirmó.

Conozca: Donaciones de empresas y la Andi ya suman $8.817 millones para damnificados del terremoto

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Terremotos
Emergencias
Ayuda humanitaria
Emergencia económica
Presidente Abelardo de la Espriella
Terremoto en Colombia
Colombia
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos