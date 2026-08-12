Xavi Hernández comandará a Países Bajos durante los próximos cuatro años

El español Xavi Hernández, emblemático exjugador y exentrenador del FC Barcelona, fue nombrado nuevo seleccionador de Países Bajos en reemplazo de Ronald Koeman, que dimitió tras la decepción de la Oranje en el Mundial 2026, anunció este miércoles la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).
Sin equipo desde su salida del banquillo del Barça al término de la temporada 2023-2024, el técnico catalán de 46 años tiene ahora contrato hasta 2030, año del Mundial de España, Portugal y Marruecos, precisó la KNVB en su comunicado.
Países Bajos confía así en su primer seleccionador extranjero en 48 años, desde el austríaco Ernst Happel, el técnico con el que acudió al Mundial 1978, donde perdió la final ante la anfitriona Argentina.
“Países Bajos tiene una rica cultura futbolística y una visión clara que también me atraen enormemente: fútbol ofensivo, desde la posesión del balón, con creatividad, pasión y convicción”, declaró Xavi, citado en el comunicado.
“Por supuesto, el objetivo más importante siempre es y seguirá siendo ganar, pero preferiblemente quiero hacerlo de una manera en la que esas características se reflejen y con las que la gente pueda disfrutar”.
“El potencial para ello está ahí, al igual que una buena base sobre la que seguir construyendo. Estoy deseando empezar este reto junto a los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que forman parte de la KNVB”, apuntó.