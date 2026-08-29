Tapia, bahareque y terremoto: qué puso en riesgo a 40 bienes patrimoniales en Colombia

El 10 de agosto la tierra tembló y, con ella, gran parte de la memoria de Colombia: 40 bienes de interés cultural resultaron afectados, 22 con daños graves, 13 con afectaciones medias y cinco leves. También quedaron agrietadas 39 iglesias y 12 de los 15 centros históricos. El Paisaje Cultural Cafetero, con sus tradicionales casas de bahareque y tapia pisada, fue el más golpeado.
El impacto volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del patrimonio colombiano. Según un estudio de la Universidad Javeriana, más del 80% de los inmuebles considerados patrimonio histórico están hechos en tierra, y muchos se ubican en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. Además, el 52% de los edificios existentes en el país son anteriores a la entrada en vigencia de la NSR-10, la norma que establece los requisitos para el diseño y la construcción sismorresistente.
El terremoto deja así una pregunta de fondo: cómo proteger este legado sin borrar las técnicas constructivas que cuentan su historia ni poner en riesgo a quienes lo habitan.