Café colombiano retoma exportaciones por Buenaventura tras terremoto

Las exportaciones de café colombiano comenzaron a recuperar su operación logística por Buenaventura, luego de las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport), confirmó la habilitación del paso de carga pesada hacia el principal puerto de exportación del grano del país, lo que permite nuevamente el tránsito de vehículos que transportan café destinado a los mercados internacionales. En contexto: Exportaciones de café están paralizadas tras terremoto: más de 1.000 contenedores podrían represarse “Hoy recibimos la buena noticia de apertura de la vía hacia el puerto de Buenaventura, principal puerto de exportación de café del país. Se ha habilitado el paso de carga pesada, entre ellos vehículos con exportación de café”, señaló Gómez. El dirigente gremial agregó que esta reapertura se suma al inicio gradual de operaciones en las terminales portuarias de Sociedad Portuaria, TCBuen y Aguadulce. “Esa es una muy buena noticia, no solo para el comercio exterior, sino porque estas exportaciones generarán ingresos fundamentales para las zonas cafeteras del país”, afirmó. Más noticias: Claro, Tigo, Wom y Starlink darán datos móviles gratis a usuarios afectados por el terremoto

Café sortea bloqueos y mantiene exportaciones

La Federación Nacional de Cafeteros también confirmó que, pese a las dificultades ocasionadas por el terremoto, la capacidad exportadora del país permanece activa. “Las terminales portuarias de Buenaventura han suspendido temporalmente sus operaciones para realizar inspecciones de infraestructura, y recientes deslizamientos de tierra han bloqueado las vías de acceso a las instalaciones. Mientras tanto, las exportaciones de café continúan sin interrupciones a través de las terminales del norte del Caribe en Cartagena y Santa Marta”, indicó Germán Bahamón, gerente de la Fedecafé. Lea más: Empresarios le proponen al Gobierno De la Espriella trabajar por más seguridad y crecimiento económico Agregó que, a pesar de las dificultades operativas con el café verde en las zonas afectadas, las exportaciones generales de café colombiano mantienen su ritmo a través de las rutas marítimas del norte. “La FNC garantiza continuamente una estricta supervisión de las exportaciones y un control de calidad riguroso en todos los puertos marítimos”, sostuvo Bahamón.

Más del 60% del café exportado pasa por Buenaventura