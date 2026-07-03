Así fue el tire y afloje entre Restrepo y Ávila durante la primera reunión de empalme

La primera sesión entre los equipos de empalme de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella resultó en, nada más y nada menos, un tire y afloje entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre las alertas que cada parte tiene sobre el estado en que queda el país una vez culmine este periodo de Presidencia y lo que le espera a la Nación durante los próximos cuatro años. Todo empezó cuando, ad portas de dar por finalizada la reunión, Restrepo aseguró que el análisis hecho por el gobierno entrante durante los últimos siete meses culminó en siete alertas. “La primera de ellas es una alerta fiscal y yo quiero aquí ponerla de presente porque existe una diferencia entre la información de deuda pública neta en relación a PIB entre lo que el Gobierno ha estimado en su Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Carf. Lo mismo en materia de déficit fiscal”, dijo.

Restrepo afirmó que, a causa de esa preocupación, el nuevo gobierno requiere más información sobre aumentos del Sistema General de Participaciones, los eventuales efectos de la reforma laboral y el “impacto no contemplado de las vigencias expiradas de 2024 hacia atrás”, razón por la cual solicitó al equipo de empalme del Gobierno información sobre caja proyectada, la ejecución del PGN de 2026 y las cuentas por pagar. Luego, expuso que la tercer alerta del equipo de empalme de De La Espriella tiene que ver con la crisis humanitaria de salud, “la alerta por un colapso operativo en el sistema luego de la intervención de algunas EPS, lo cual ha dado lugar a un crecimiento exponencial de quejas y reclamos y que nos lleva a un estado en el que hoy 90% de los pacientes no tiene acceso a medicamentos”. En cuarto lugar, Restrepo señaló que hay preocupación por “el riesgo inminente de un apagón eléctrico con racionamiento de energía y de suministro de gas”; por lo que pidió información sobre el impacto de las decisiones del Gobierno para llegar a este punto y sobre lo que se está haciendo para evitar un apagón. “De la sostenibilidad del Icbf, preocupa el sustento financiero de un programa como el de madres y padres comunitarios, donde no hay claridad, ni en el Marco Fiscal ni en el anteproyecto del PGN de 2027, sobre esos recursos, teniendo en cuenta que lo que está de por medio es el futuro de atención a los niños”, agregó el vicepresidente electo. A su vez, Restrepo aseguró que también hay una alerta sobre los rezagos en el cumplimiento de la meta de hectáreas entregadas en el marco del Plan de Desarrollo por parte de la ANT, pues el avance actual es de apenas 6%. “Eso preocuparía desde el punto de vista de gestión, pero preocupa más cuando se han destinado casi $2,37 billones a compra de tierras”.

En materia de arbitramentos, “encontramos un riesgo fiscal contingente porque en 48 tribunales de arbitramento activos hay $18 billones en pretensiones, lo cual duplica lo que tenían a inicio de Gobierno”, explicó Restrepo, quien recalcó que las pretensiones contra el Estado pasaron de caso $400 millones a $700 millones. Cuando le llegó su turno, el ministro Ávila le echó en cara a Restrepo su compromiso de no hacer de la reunión de empalme un ‘show mediático’, pues aseguró que “rompió” con ese acuerdo al “hacer mención de titulares sobre temas que requieren una extensa y completa respuesta y dejar solamente los titulares, eso solo tiene un propósito mediático”. “La respuesta a las alertas fiscales tendría una discusión de más de dos horas y no se puede dejar un titular para que no exista una respuesta que se demora un tiempo razonable. Lo mismo pasa con la salud, el tema energético y el del Icbf”, dijo Ávila. El ministro de Hacienda aseguró que, si bien el equipo de empalme de De La Espriella puede presentar sus inquietudes, “yo sugiero que no se maneje como se está manejando en este momento porque se convierten en titular y que esto sea manejado directamente en las respectivas comisiones sectoriales”. Restrepo no guardó silencio y le respondió a Ávila, señalando que “los colombianos merecen saber los problemas más importantes del país. Yo no estoy esperando que me responda en esta sesión, lo que estoy es poniendo de presente siete preocupaciones que hemos encontrado en este proceso de empalme que nosotros arrancamos hace siete meses”.

Pero, lejos de concluir el rifirrafe, el ministro volvió a intervenir y advirtió que “nosotros también tenemos alertas y el Gobierno tiene una gran preocupación sobre cómo se van a a vivir los siguientes años en el país, en materia de temas sociales y sobre todo de seguridad. También se los vamos a transmitir y vamos a expresarle en esta comisión de empalme las inquietudes que nos asisten”. El encuentro, al que asistieron Jerome Sanabria, Elsa Noguera, María Isabel Ocampo y Carolina Restrepo, en representación del nuevo gobierno, tardó poco más de una hora, tiempo durante el cual ambos equipos acordaron la periodicidad de sus reuniones, el lugar en el que se desarrollarían y la forma en que cada comisión sectorial presentaría los hallazgos del proceso de transición.

Gobierno confirma quinta tributaria

Una vez finalizó la reunión con el equipo liderado por Restrepo, el ministro Ávila confirmó la instalación oficial de la comisión de empalme de Gobierno. “Durante esta primera reunión, establecimos los procedimientos para realizar el intercambio de información solicitada en el proceso de empalme”, comentó el jefe de cartera, quien anunció que se realizarán 22 mesas de trabajo de concertación. En su intervención, Ávila también anunció que, pese a los llamados de la nueva administración, el próximo 20 de julio, el Gobierno presentará una propuesta de ley de financiamiento, “con el objetivo de garantizar la estabilidad fiscal del país”. Frente a los supuestos acuerdos con el Gobierno de Venezuela, el ministro dijo que son señalamientos que no tienen fundamento ni sustento, sobre los cuales “les daremos la información correspondiente”. Y en materia de salud, aseguró que el presidente Gustavo Petro ya ha informado en varias ocasiones sobre cómo se ha mejorado el sistema de salud. “Hemos logrado las mejores estadísticas de los últimos años en materia de cubrimiento del sistema de salud”.

Sobre el problema financiero de las EPS, Ávila recalcó que un tema es la problemática financiera de estas entidades “y otra cosa es el sistema de salud en Colombia. Las EPS como estructura están en crisis desde hace muchísimos años y el Gobierno trató de resolverla a través de la reforma a la salud, pero el Congreso lo impidió”.

En materia energética, Ávila confirmó que el país está cerca de una emergencia climática por el fenómeno de El Niño, lo cual tendrá implicaciones en el sistema energético. “El Gobierno está tomando medidas y precauciones sobre este tema y, obviamente, el próximo gobierno deberá atender adecuadamente esta circunstancia”. Frente a las preocupaciones por las transferencias a la Ungrd, el ministro aclaró que “no se van a transferir $1,6 billones, sino $8 billones que han sido recaudados para atender la emergencia económica”. “La totalidad de los recursos recaudados con la emergencia económica van a ser transferidos a la Ungrd para que atiendan los programas de recuperación”, agregó. En relación con el Icbf, Ávila dijo que ha sido uno de los principales frentes atendidos por el Gobierno; y con respecto a las dudas sobre la entrega de tierras, dijo que “las estadísticas que está entregando el equipo de empalme son evidentemente poco actualizadas y hay un número más grande de tierras en procesos de entrega a familias campesinas”. El jefe de cartera afirmó que “el Gobierno tiene una gran preocupación en relación con la continuidad de los programas sociales que hemos venido implementando. Nos asiste una gran inquietud de los programas en materia de salud, educación universitaria, atención a la niñez y reforma agraria”. “Es necesario que no manejemos este proceso con titulares que no ahondan en la realidad de los procesos y que tienen más un propósito mediático. No trabajemos en función de eso, sino de conocer a cabalidad los diferentes temas y en eso nos cabe una exigencia”, recalcó Ávila.