Video | Camilo Vargas y Álvaro Montero brillaron en los partidos de Atlas y Boca Juniors

Camilo Vargas fue la gran figura en el triunfo del Atlas de Guadalajara contra Tigres de Nuevo León en el Estadio Jalisco. Los rojinegros festejaron su aniversario número 110 con una victoria aguerrida, por la mínima diferencia y festejando a rabiar un penal atajado por el arquero colombiano al minuto 85.
Los dirigidos por Hernán Crespo consiguieron un triunfo en medio de una fiesta increíble por el cumpleaños del club. Llegaron a 9 puntos (3 victorias) en 4 partidos y se ponen como segundos en la tabla general de la Liga MX. Camilo Vargas, a sus 37 años, se hizo gigante y, con su parada en el duelo contra Juan Brunetta, llegó a los 19 penaltis tapados, una marca que ningún guardameta extranjero tiene en el fútbol mexicano.