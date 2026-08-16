Video | Camilo Vargas y Álvaro Montero brillaron en los partidos de Atlas y Boca Juniors

Camilo Vargas fue la gran figura en el triunfo del Atlas de Guadalajara contra Tigres de Nuevo León en el Estadio Jalisco. Los rojinegros festejaron su aniversario número 110 con una victoria aguerrida, por la mínima diferencia y festejando a rabiar un penal atajado por el arquero colombiano al minuto 85. Los dirigidos por Hernán Crespo consiguieron un triunfo en medio de una fiesta increíble por el cumpleaños del club. Llegaron a 9 puntos (3 victorias) en 4 partidos y se ponen como segundos en la tabla general de la Liga MX. Camilo Vargas, a sus 37 años, se hizo gigante y, con su parada en el duelo contra Juan Brunetta, llegó a los 19 penaltis tapados, una marca que ningún guardameta extranjero tiene en el fútbol mexicano.

“Se ganó sufriendo y luchando con un gran Camilo (Vargas), creo y entiendo que se puede jugar mucho mejor. Pretendo que el equipo juegue mejor”, afirmó Crespo, entrenador del Atlas. Con goles de Manuel Capasso (2’) y Luis Estevés (81’) y principalmente por Camilo Vargas, que atajó la pena máxima de Brunetta, quien anotó el único gol de los “Felinos” a los 22’, los “Zorros” del Atlas triunfaron 2-1 en la cuarta fecha de la Liga MX. El bogotano se posiciona como una de las leyendas más grandes en el pórtico de los rojinegros.

El mejor partido de Montero en Boca

En el estadio de Vicente López, jugaron Platense y Boca por el torneo argentino. Los colombianos, Álvaro Montero y Sebastián Villa, fueron titulares en el club Xeneize, el cual tuvo uno de los partidos más flojos del semestre. Este partido que culminó en empate 1-1, dejó mal parado a los “Bosteros” que pudieron ganarlo sobre el final después de varias decisiones arbitrales cuestionables. La gran figura del Xeneize fue sin duda Álvaro Montero. El gigante guajiro de 2 metros de estatura atajó 7 pelotas de gol, algo que le ayudará a tomar confianza en una portería tan pesada como lo es la de Boca Juniors. El próximo partido del club azul y oro será la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta el miércoles 19 de agosto en Paraguay.