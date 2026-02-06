x

Emilio Aristizábal se aleja de Nacional y está muy cerca de llegar a la MLS; ¿con qué equipo jugaría?

El delantero antioqueño marcó 12 goles con Fortaleza el semestre pasado en Colombia. La competencia en el equipo verde sería muy dura.

  Emilio Aristizábal celebra con Andrés Ricaurte uno de sus goles con Fortaleza, el semestre pasado. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Emilio Aristizábal celebra con Andrés Ricaurte uno de sus goles con Fortaleza, el semestre pasado. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
bookmark

Después de tener un gran semestre con Fortaleza y regresar a Atlético Nacional para definir su futuro, el delantero Emilio Aristizábal continuaría su camino en la MLS.

Emilio se uniría a jugadores como James Rodríguez, confirmado en el Minnesota United; que harán parte de la Major League Soccer (MLS). Aristizábal llegaría al Toronto.

Hay que recordar que la MLS concentra a equipos de Estados Unidos y Canadá y el arranque del torneo será el próximo 21 de febrero. Ese día Toronto visitará al Dallas, a las 8:30 de la noche, hora de Colombia.

Con Fortaleza, en 2025, Emilio marcó 12 goles en 36 apariciones. Además, Aristizábal disputó cinco partidos y fue titular en una ocasión con Colombia en el pasado Mundial Sub-20.

Según reseñó OneFootball, “para Toronto FC, Aristizábal aporta una opción ofensiva inmediata con un techo alto. Para Atlético Nacional, la cesión sirve como plataforma para aumentar aún más su valor de mercado mientras lo prueban en una liga norteamericana competitiva”.

Aristizábal llegaría a Toronto para disputar minutos con Deandre Kerr y Jules Anthony-Vilsaint en la punta de la formación. La esperanza es que un nuevo y joven delantero pueda conectarse con un medio campo revitalizado que cuenta con Djordje Mihailovic y José Cifuentes.

Toronto ha estado buscando fichar atacantes en la temporada baja y se considera que Aristizábal es un refuerzo de profundidad en la delantera y no una solución a largo plazo.

Se espera que Aristizábal viaje para exámenes médicos en los próximos días.

Su llegada coincide con un mayor influjo de talento colombiano en la MLS, lo que podría preparar un duelo de alto perfil con su compatriota James Rodríguez, quien se unió a Minnesota.

Deportes
Fútbol
Atlético Nacional
Futbolistas en el exterior
MLS
Estados Unidos
James Rodríguez
Emilio Aristizábal
