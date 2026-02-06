Emilio Aristizábal se aleja de Nacional y está muy cerca de llegar a la MLS; ¿con qué equipo jugaría?

Después de tener un gran semestre con Fortaleza y regresar a Atlético Nacional para definir su futuro, el delantero Emilio Aristizábal continuaría su camino en la MLS.
Emilio se uniría a jugadores como James Rodríguez, confirmado en el Minnesota United; que harán parte de la Major League Soccer (MLS). Aristizábal llegaría al Toronto.
Hay que recordar que la MLS concentra a equipos de Estados Unidos y Canadá y el arranque del torneo será el próximo 21 de febrero. Ese día Toronto visitará al Dallas, a las 8:30 de la noche, hora de Colombia.