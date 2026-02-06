Cárcel de San Cristóbal ya tiene su plata asegurada: APP recibió $215.000 millones

El proyecto de la cárcel metropolitana de Medellín, que se construirá en el corregimiento de San Cristóbal, logró garantizar su financiamiento.
Según anunció el Grupo Aval, el complejo –con el que se espera aliviar el hacinamiento de personas sindicadas en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá– recibió una inyección de $215.000 millones, producto de un convenio de financiación a cargo de ese conglomerado.
“(La cárcel) será financiada exclusivamente por Banco de Occidente y Banco de Bogotá, bajo la asesoría financiera de Aval Banca de Inversión”, señaló la entidad bancaria en un comunicado.
La organización recordó que el alcance del proyecto comprende la construcción, mantenimiento y también la operación de la infraestructura, condición que lo hace especial en el país.