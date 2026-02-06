Cárcel de San Cristóbal ya tiene su plata asegurada: APP recibió $215.000 millones

El proyecto de la cárcel metropolitana de Medellín, que se construirá en el corregimiento de San Cristóbal, logró garantizar su financiamiento. Según anunció el Grupo Aval, el complejo –con el que se espera aliviar el hacinamiento de personas sindicadas en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá– recibió una inyección de $215.000 millones, producto de un convenio de financiación a cargo de ese conglomerado. En contexto: Así funcionará la primera cárcel de alianza público-privada de Colombia que se construye en Medellín “(La cárcel) será financiada exclusivamente por Banco de Occidente y Banco de Bogotá, bajo la asesoría financiera de Aval Banca de Inversión”, señaló la entidad bancaria en un comunicado.



La organización recordó que el alcance del proyecto comprende la construcción, mantenimiento y también la operación de la infraestructura, condición que lo hace especial en el país.

“Más allá del cierre financiero, esta iniciativa impulsará la mejora en la prestación de servicios públicos esenciales y el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, contribuyendo a una gestión más eficiente de la infraestructura pública y reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo con alto impacto social. El cierre financiero de esta APP marca un precedente al integrar la eficiencia del sector privado en la operación de servicios de apoyo, creando un modelo de gestión pública más digno y eficiente”, señalaron del grupo bancario.



El Grupo Aval expresó que el proyecto de la cárcel metropolitana es resultado del trabajo conjunto entre el Distrito de Medellín y el sector privado, con la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex), que resultó ganadora de la licitación en 2023. Le puede interesar: Alcaldía de Medellín frena construcción de cárcel de San Cristóbal y remodelación del Atanasio por presuntas irregularidades La infraestructura es la respuesta a la situación actual del sistema penitenciario y carcelario de Medellín y el Área Metropolitana, que reporta un hacinamiento de entre el 200% y el 250%, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.



La cárcel también se erige en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, mediante las sentencias STP-14283 de 2019 y la SU-122 de 2022, las cuales ratificaron la necesidad de garantizar y mejorar las condiciones físicas y materiales de la población en calidad de sindicada que hoy sufre las consecuencias del hacinamiento.