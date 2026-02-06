x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cárcel de San Cristóbal ya tiene su plata asegurada: APP recibió $215.000 millones

El conglomerado bancario anunció que la obra logró su cierre financiero. El proyecto avanza para entregarse en el primer trimestre de 2027.

  • Adelante, render de como quedará la cárcel de sindicados. Atrás, el lote donde se erige el presidio. FOTOS: Cortesía.
    Adelante, render de como quedará la cárcel de sindicados. Atrás, el lote donde se erige el presidio. FOTOS: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

El proyecto de la cárcel metropolitana de Medellín, que se construirá en el corregimiento de San Cristóbal, logró garantizar su financiamiento.

Según anunció el Grupo Aval, el complejo –con el que se espera aliviar el hacinamiento de personas sindicadas en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá– recibió una inyección de $215.000 millones, producto de un convenio de financiación a cargo de ese conglomerado.

En contexto: Así funcionará la primera cárcel de alianza público-privada de Colombia que se construye en Medellín

“(La cárcel) será financiada exclusivamente por Banco de Occidente y Banco de Bogotá, bajo la asesoría financiera de Aval Banca de Inversión”, señaló la entidad bancaria en un comunicado.

La organización recordó que el alcance del proyecto comprende la construcción, mantenimiento y también la operación de la infraestructura, condición que lo hace especial en el país.

“Más allá del cierre financiero, esta iniciativa impulsará la mejora en la prestación de servicios públicos esenciales y el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, contribuyendo a una gestión más eficiente de la infraestructura pública y reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo con alto impacto social. El cierre financiero de esta APP marca un precedente al integrar la eficiencia del sector privado en la operación de servicios de apoyo, creando un modelo de gestión pública más digno y eficiente”, señalaron del grupo bancario.

El Grupo Aval expresó que el proyecto de la cárcel metropolitana es resultado del trabajo conjunto entre el Distrito de Medellín y el sector privado, con la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex), que resultó ganadora de la licitación en 2023.

Le puede interesar: Alcaldía de Medellín frena construcción de cárcel de San Cristóbal y remodelación del Atanasio por presuntas irregularidades

La infraestructura es la respuesta a la situación actual del sistema penitenciario y carcelario de Medellín y el Área Metropolitana, que reporta un hacinamiento de entre el 200% y el 250%, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

La cárcel también se erige en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, mediante las sentencias STP-14283 de 2019 y la SU-122 de 2022, las cuales ratificaron la necesidad de garantizar y mejorar las condiciones físicas y materiales de la población en calidad de sindicada que hoy sufre las consecuencias del hacinamiento.

Cabe recordar que el proyecto tiene un valor estimado en $674.999 millones y se estima tendrá una capacidad para 1.339 reclusos.

A comienzos de septiembre de 2025, la Alcaldía de Medellín anunció que las obras en ese complejo ya habían arrancado, precisando que el porcentaje de avance general era del 3% y que la meta era culminar los trabajos en el primer trimestre de 2027.

Finalmente, el Grupo Aval también destacó que este no es su primer proyecto en la ciudad, toda vez que también ha participado como estructurador financiero en la construcción de la segunda etapa del Túnel de Oriente –que conecta al Aburrá con el Oriente antioqueño–, entre muchos otros.

Temas recomendados

Justicia
Cárceles
Alcaldía de Medellín
Hacinamiento carcelario
Grupo Aval
Antioquia
Medellín
San Cristóbal
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida