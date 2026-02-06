x

Gobierno confirma llegada de vuelo con los 101 connacionales deportados desde EE. UU.

Los colombianos llegaron al país en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), de los cuales había como pasajeros 28 mujeres y 72 hombres.

    Llegaron 101 connacionales deportados desde Estados Unidos. El arribo se realizó en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) FOTO: Cancillería de Colombia
El Colombiano
El Colombiano
Agencia Xinhua
hace 3 horas
bookmark

La Cancillería de Colombia informó este jueves que 101 colombianos deportados de Estados Unidos regresaron al país en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

“El Gobierno del Cambio del Presidente Gustavo Petro Urrego acompañó, este 5 de febrero, el retorno digno de 101 connacionales desde Estados Unidos, entre ellos 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes arribaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, señaló.

Lea también: Cae el “escudo antidrones” de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Cauca

Agregó que, a su llegada, los colombianos recibieron acompañamiento integral por parte de todas las entidades del Gobierno Nacional. “Garantizando un retorno seguro y digno, con acceso a la oferta institucional, y reafirmando el compromiso con la protección de derechos, la atención humanitaria y la reintegración social”, afirmó.

Una semana atrás, la Cancillería informó sobre la reanudación de los vuelos de repatriación de colombianos deportados desde Estados Unidos. Un año atrás, el Gobierno colombiano inició un proceso de repatriación de colombianos deportados en sus propias aeronaves para garantizar un retorno digno, sin las esposas que usan para los deportados en los aviones de Estados Unidos.

Entérese: Dos policías y una civil heridos tras ataque del ELN con francotirador en Fortul, Arauca

Desde entonces, alrededor de 6.000 colombianos expulsados del país norteamericano han regresado en el marco de este protocolo, ordenado por el presidente Gustavo Petro, quien desautorizó la entrada de cualquier avión estadounidense a territorio colombiano con personas esposadas, con excepción de los criminales.

Relaciones bilaterales

La llegada de los connacionales se produce en un momento de relaciones bilaterales entre ambos países y tras el encuentro diplomático entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado martes en la Casa Blanca, en Washington D.C.

En dicho encuentro se abordaron varios temas de gran relevancia para ambas naciones, incluidos la lucha contra el narcotráfico, un problema que se ha presentado durante décadas y que afecta a la población en general.

Precisamente, las Fuerzas Militares colombianas realizaron hace poco un bombardeo en la región del Catatumbo, Norte de Santander, contra una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que presuntamente murieron siete miembros de este grupo armado ilegal. Para el Gobierno, esta acción representó un golpe a la capacidad operativa de la guerrilla más antigua de Colombia, fundada en 1964 bajo el mando de Fabio Vásquez Castaño.

Siga leyendo: “Me duele el alma”: senador Jairo Castellanos sobre atentado contra su esquema en el que murieron dos escoltas

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos colombianos regresaron desde Estados Unidos?
101 personas, entre ellas 28 mujeres, 72 hombres y un menor, llegaron en vuelo humanitario de la FAC.
¿Qué diferencia este retorno de los anteriores?
Se realiza sin esposas, con acompañamiento integral y acceso a servicios del Gobierno, garantizando un retorno digno.
¿Desde cuándo Colombia implementa vuelos de repatriación propios?
Hace un año, para asegurar el regreso seguro de colombianos deportados desde Estados Unidos bajo un protocolo humanitario.

