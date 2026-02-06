“Salvaje” recorrido en Nacionales de ciclismo: 200 km y 6 horas de esfuerzo a 2.500 metros de altitud

Es tan exigente la prueba élite de ruta del Campeonato Nacional de ciclismo que se disputará este domingo en Cundinamarca, que quizá muchos no podrán terminar el recorrido. El reto que comienza a las 8:00 de la mañana en el Mirador de Salinas de Zipaquirá, será de 200,9 kilómetros y está proyectado para terminar sobre las 2:15 de la tarde en el lugar de partida. En la tierra que creció Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia-2019 y Giro de Italia-2021 tendrá una dura misión para defender la corona nacional que logró en Bucaramanga-2025. Con la expectativa de cómo está Egan de cara a una temporada en la que tiene como principal objetivo el Giro, así como los representantes que compiten en el World Tour, este Nacional ya brindó la primera sorpresa el jueves, cuando su amigo y compañero en Ineos, el también zipaquireño Brandon Rivera, se quedó con la medalla de oro en la contrarreloj, modalidad que Bernal también había dominado en la capital de Santander el año pasado. ¿Será que quiénes compiten en Europa harán de nuevo la diferencia por su nivel y experiencia, o algún competidor local se llevará el honor de quedarse con el maillot tricolor que lucirá en cada carrera por el resto de temporada?

Así será el trazado de 200,9 kilómetros

El recorrido preparado para la competencia, y por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar (ver altimetría) promete ser uno de los más exigentes del calendario, combinando tramos largos en carretera con un circuito urbano de alta dificultad técnica y física. Según explicó este viernes Humberto Fonseca, coordinador técnico de la Federación Colombiana de Ciclismo, la prueba comenzará con un circuito externo de dos vueltas, cada una de aproximadamente 36 kilómetros, para un total de 72 kilómetros. El trazado partirá desde Zipaquirá, pasará por el sector de Los Tanques, el cruce del Neusa, Cogua y regresará nuevamente al municipio. De acuerdo con el análisis previo, se espera que durante esta fase el pelotón se mantenga compacto. Lea: Brandon Rivera venció a su amigo Egan Bernal y es nuevo rey nacional de contrarreloj; así fue la carrera Posteriormente, los corredores ingresarán al perímetro urbano de Zipaquirá, donde deberán afrontar 13 vueltas a un circuito de 2,1 kilómetros, un tramo que podría resultar determinante para la definición de la competencia. “Esta será una prueba salvaje, de eliminación”, comentó Fonseca. El trayecto presenta un descenso de aproximadamente dos kilómetros en el ingreso al municipio desde la localidad de Pacho, mientras que el resto del circuito combina sectores planos, falsos llanos y descensos suaves. Sin embargo, el punto más exigente estará en el sector comprendido entre la carrera Sexta y la calle Cuarta, en inmediaciones del Parque de la Independencia.

Allí, los ciclistas deberán superar un kilómetro de ascenso con pendientes que oscilan entre el 15 % y el 23 %, previo a la subida final (800 metros) catalogada como puerto de tercera categoría. “La dureza del trazado garantizará un espectáculo deportivo y pondrá a prueba la resistencia y estrategia de los corredores”, agregó Fonseca. Se esperan en acción unos 160 pedalistas.

¿Qué dice Egan Bernal del recorrido?