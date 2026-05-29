Desempleo en Medellín subió a 9,8% a abril, mientras en Colombia se estancó en 8,8%

La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8% para abril de 2026, lo que significa que no hubo una caída y ni un aumento en puntos porcentuales. El indicador se mantuvo en la misma cifra reportada en el mismo mes del año pasado.
Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en su acostumbrada rueda de prensa este 29 de mayo.
El Dane explicó que la Tasa Global de Participación, que mide la cantidad de personas disponibles para trabajar, subió de 63,7% a 64,7%, lo que representó un aumento de 1 punto porcentual.
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Al mismo tiempo, la Tasa de Ocupación pasó de 58,1% a 59,1%, con un incremento de 0,9 puntos porcentuales frente a abril del año pasado.
Esto significa que más personas ingresaron al mercado laboral y también más ciudadanos lograron conseguir empleo durante el último año.