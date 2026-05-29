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Videos | Así fue la impactante explosión de un cohete de Jeff Bezos durante ensayo en Florida

Este sería el New Glenn, un cohete diseñado por la empresa Blue Origin, la cual anunció recientemente sus planes de reanudar los vuelos.

  • Un cohete de la empresa aeroespacial de Bezos explotó tras una “anomalía” durante una prueba en tierra en Florida, Estados Unidos. FOTO: Captura de video
    Un cohete de la empresa aeroespacial de Bezos explotó tras una “anomalía” durante una prueba en tierra en Florida, Estados Unidos. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
Europa Press
hace 3 horas
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Un cohete perteneciente a la empresa aeroespacial del magnate Jeff Bezos, Blue Origin, sufrió una explosión mientras se realizaba una prueba en una plataforma de lanzamiento en el cabo Cañaveral, perteneciente al estado de Florida, Estados Unidos..

“Se ha producido una anomalía durante la prueba de encendido estático de hoy”, indicó la empresa en un mensaje publicado en redes en el cual ha aseverado que “se ha comprobado que todo el personal se encuentra a salvo”.

Lea también: Elon Musk busca puntos para construir puertos espaciales y el gobernador de Antioquia le propuso Urabá: ¿es viable?

Por su parte, Bezos dijo que, pese a que “es demasiado pronto” para conocer la causa de lo ocurrido, por parte de ellos ya se está trabajando en aras de averiguarlo.

“Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar. Vale la pena”, expresó Bezos con relación a este suceso ocurrido en el cabo Cañaveral, zona considerada como uno de los principales centros para las actividades espaciales norteamericanas.

Entérese: La Nasa abre la puerta a Jeff Bezos para que construya la primera base lunar

¿Qué es el cohete New Glenn?

Concretamente, se trata del New Glenn, un cohete “gigante y reutilizable” diseñado por la empresa Blue Origin, la cual anunció recientemente sus planes de reanudar los vuelos, después de que un fallo registrado durante el tercer vuelo del cohete provocara la apertura de una investigación por parte de la Administración Federal de Aviación.

El magnate tecnológico Elon Musk lamentó lo ocurrido y escribió en su cuenta de X que el trabajo con cohetes es una tarea complicada. “Muy lamentable. Los cohetes son difíciles”, dijo.

Conocidos los hechos, el director de la NASA, Jared Isaacman, señaló en un mensaje en redes que “los vuelos espaciales no perdonan” y que “desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de gran tonelaje es extraordinariamente difícil”.

Por ello, se ha comprometido a colaborar con sus “socios” para “apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar las repercusiones a corto plazo en las misiones y volver a lanzar cohetes”.

Siga leyendo: En video | Así fue el momento exacto del amerizaje de la nave Orión en el océano Pacífico

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hubo víctimas en la explosión del cohete de Blue Origin?
No. La compañía aeroespacial confirmó que todas las medidas de seguridad perimetrales funcionaron correctamente y todo el equipo técnico y operario se encuentra completamente a salvo tras el incidente en Florida.
¿Quiénes vigilan la investigación del accidente espacial?
La Administración Federal de Aviación (FAA) supervisa el proceso junto a Blue Origin para dictaminar el fallo técnico, asegurar las operaciones futuras y mitigar los riesgos en Cabo Cañaveral.

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