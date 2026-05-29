Videos | Así fue la impactante explosión de un cohete de Jeff Bezos durante ensayo en Florida

Un cohete perteneciente a la empresa aeroespacial del magnate Jeff Bezos, Blue Origin, sufrió una explosión mientras se realizaba una prueba en una plataforma de lanzamiento en el cabo Cañaveral, perteneciente al estado de Florida, Estados Unidos..

“Se ha producido una anomalía durante la prueba de encendido estático de hoy”, indicó la empresa en un mensaje publicado en redes en el cual ha aseverado que “se ha comprobado que todo el personal se encuentra a salvo”.

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Por su parte, Bezos dijo que, pese a que “es demasiado pronto” para conocer la causa de lo ocurrido, por parte de ellos ya se está trabajando en aras de averiguarlo.