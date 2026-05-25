Envejecimiento laboral en Colombia impulsa auge del talento senior

El cambio demográfico en Colombia ya dejó de ser una proyección de largo plazo y empezó a sentirse con fuerza en el mercado laboral. La reducción sostenida de nacimientos y el envejecimiento acelerado de la población están obligando a las empresas a rediseñar la manera en que gestionan su talento, en un contexto donde los trabajadores mayores de 55 años ganan cada vez más relevancia dentro de las organizaciones.
De acuerdo con cifras del Dane, en 2025 Colombia observó el nivel más bajo de nacimientos de la última década, con una caída de 4,5% y un total de 433.678 nacimientos. Al mismo tiempo, las defunciones aumentaron 2,8%, una combinación que evidencia un cambio estructural en la dinámica poblacional del país.