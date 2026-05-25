Envejecimiento laboral en Colombia impulsa auge del talento senior

El cambio demográfico en Colombia ya dejó de ser una proyección de largo plazo y empezó a sentirse con fuerza en el mercado laboral. La reducción sostenida de nacimientos y el envejecimiento acelerado de la población están obligando a las empresas a rediseñar la manera en que gestionan su talento, en un contexto donde los trabajadores mayores de 55 años ganan cada vez más relevancia dentro de las organizaciones. De acuerdo con cifras del Dane, en 2025 Colombia observó el nivel más bajo de nacimientos de la última década, con una caída de 4,5% y un total de 433.678 nacimientos. Al mismo tiempo, las defunciones aumentaron 2,8%, una combinación que evidencia un cambio estructural en la dinámica poblacional del país.

Ese fenómeno ya comenzó a reflejarse en el empleo. Según un análisis de Adecco Colombia basado en cifras del mercado laboral, en febrero de 2026 la población ocupada de 55 años o más pasó de 4,38 millones a 4,6 millones frente al mismo periodo de 2025, consolidando al talento senior como un actor estratégico para las compañías. Para las organizaciones, el envejecimiento de la fuerza laboral dejó de ser únicamente un asunto demográfico y pasó a convertirse en un desafío competitivo y operativo. “Esta no es una tendencia a largo plazo. El talento senior ya está ganando peso en el empleo real. El envejecimiento de la fuerza laboral obliga a las empresas a replantear su estrategia desde una lógica mucho más estructural, donde la conversación deja de ser demográfica y pasa a ser competitiva”, afirmó Stephania Di Doménico, gerente de Servicios de Selección Especializada de Adecco Colombia. En respuesta a este escenario, las empresas están revisando de manera integral sus modelos de gestión humana, desde los criterios de contratación hasta los planes de desarrollo y sucesión. El objetivo es evitar que la salida de trabajadores con experiencia afecte la continuidad del negocio o provoque pérdidas de conocimiento crítico.

La retención del talento senior también comenzó a adquirir una nueva dimensión. Más allá de iniciativas asociadas al bienestar laboral, las compañías empiezan a verla como una herramienta para fortalecer la estabilidad operativa, reducir curvas de aprendizaje y mejorar la consistencia en la ejecución de procesos.

El valor del talento senior va más allá de la experiencia

Dentro de este nuevo enfoque empresarial, el aporte diferencial del talento senior no se limita a los años de experiencia acumulados. Las organizaciones destacan especialmente su capacidad de análisis, lectura de contextos y toma de decisiones en escenarios de incertidumbre o transformación. Sin embargo, las compañías también reconocen que la experiencia por sí sola no garantiza competitividad. En un entorno marcado por cambios tecnológicos y nuevas dinámicas de trabajo, la actualización permanente se volvió indispensable. “El error sería romantizar la experiencia por sí sola. Su valor crece cuando la empresa también invierte en mantenerla actualizada, especialmente en herramientas digitales y nuevas dinámicas de trabajo”, agregó Di Doménico. Por esa razón, cada vez más organizaciones están fortaleciendo sus programas de formación continua, dirigidos tanto a trabajadores jóvenes como a perfiles senior.

Otro de los grandes desafíos que enfrentan las compañías es garantizar que el conocimiento adquirido durante años no se pierda cuando un trabajador deja la organización. Ante ese riesgo, varias empresas comenzaron a institucionalizar mecanismos de transferencia de conocimiento y colaboración intergeneracional. Entre las prácticas que más están ganando terreno se encuentran: Mentorías estructuradas entre trabajadores senior y junior. Programas de reverse mentoring, donde empleados jóvenes comparten habilidades digitales y nuevas dinámicas de trabajo con líderes o perfiles senior. Emparejamientos intergeneracionales para proyectos específicos. Documentación de aprendizajes críticos y procesos estratégicos. Espacios colaborativos diseñados para compartir conocimiento de forma planificada. Según Adecco Colombia, la diferencia no está en implementar programas simbólicos, sino en convertir el intercambio de conocimiento en una práctica institucional que permita preservar capacidades estratégicas dentro de las organizaciones.

Diversidad generacional será clave para la sostenibilidad empresarial

El envejecimiento poblacional también está llevando a las empresas a replantear la construcción de equipos de trabajo sostenibles en el largo plazo.

Con cohortes más pequeñas ingresando al mercado laboral, las organizaciones enfrentan el reto de equilibrar renovación y experiencia para mantener su capacidad de crecimiento y operación. En ese contexto, Adecco identifica tres acciones prioritarias para las empresas: Eliminar sesgos de edad en procesos de contratación y promoción. Rediseñar carreras laborales para horizontes de trabajo más amplios. Invertir en formación continua para todas las generaciones. “Construir equipos sostenibles hoy no consiste en elegir entre juventud o experiencia. Consiste en diseñar organizaciones que sepan combinar ambas con inteligencia”, concluyó Di Doménico.