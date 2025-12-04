x

Copa Airlines y Wingo confirman suspensión de rutas desde y hasta Venezuela

Copa Airlines y Wingo suspendieron temporalmente vuelos con Venezuela por intermitencias en señales de navegación, situación que, según ambas, no comprometió la seguridad.

  • Luego de precisar las fechas iniciales de la suspensión, Copa indicó que estará evaluando la situación. FOTO: Tomada de X.
    Luego de precisar las fechas iniciales de la suspensión, Copa indicó que estará evaluando la situación. FOTO: Tomada de X.
Diario La República
hace 6 horas
bookmark

Copa Airlines y Wingo confirmaron la suspensión temporal de sus vuelos desde y hasta Venezuela tras recibir reporte de intermitencias en las señales de navegación, situación que, tal como lo comunicaron, no puso en riesgo la seguridad operacional.

Las dos aerolíneas tomaron la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025.

Puede leer: Asociación de aviadores le piden a Copa Airlines revisar sus vuelos sobre Venezuela ante aumento de tensiones militares

Luego de precisar las fechas iniciales de la suspensión, indicaron que estarán evaluando la situación y Copa dijo que compartirá nueva información en las próximas 24 horas.

Las alternativas de Copa y Wingo para los pasajeros

Con el objetivo de brindar atención a quienes tienen vuelos programados hacia y desde Caracas en las fechas mencionadas, Copa Airlines manifestó que ofrece las siguientes alternativas:

-Un cambio de fecha y/o un cambio de origen/destino dentro de la misma regiónsin cargos adicionales.

-Cancelación del viaje manteniendo el valor del boleto en crédito para unafecha de viaje futura.

-Reembolso de boletos no utilizados y parcialmente utilizados. Puede gestionarsu solicitud en www.copa.com

Wingo explicó que, en el caso de sus viajeros, las alternativas son:

-Reembolso de 100% del valor del tiquete, ya sea al medio de pago original o mediante voucher Wingo (para adquirir servicios con la aerolínea en otra oportunidad).

-Cambio de vuelo, según disponibilidad, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

Conozca más: Petro se mete a la tensión de EE.UU. y Venezuela al cuestionar la advertencia de Trump sobre espacio aéreo

Suspensión de los vuelos a Venezuela

La suspensión de los vuelos se notifica luego de que EE.UU. recomendara tener cuidado al aproximarse o sobrevolar el espacio aéreo venezolano; una alerta lanzada en medio del despliegue militar que el país norteamericano hizo hacia el Caribe mientras sube el tono contra Nicolás Maduro, por quien ofrece una recompensa de hasta US$50 millones.

Actualmente, nueve aerolíneas conectan a Colombia con Venezuela: Avianca, Latam, Copa, Wingo, Satena, Laser, Avior, Rutaca y Estelar.

Entre ellas está distribuido el volumen de pasajeros y, hasta ahora, solo dos han confirmado la interrupción de los vuelos por motivos de seguridad.

De acuerdo con la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Alav, todas las empresas de origen venezolano (Laser, Avior, Rutaca y Estelar) indicaron que seguirán volando sin novedad y estas son responsables por más de 46% de los pasajeros transportados entre enero y septiembre.

Según los datos de la Aeronáutica Civil, Laser transportó 30.637 pasajeros en este lapso; Avior movió 27.715; Estelar, 676; y Rutaca, 70.

En la operación regular, las rutas entre Bogotá-Caracas y Bogotá-Valencia exhibieron un movimiento de 110.066 viajeros.

Con una diáspora de unos 2,8 millones de venezolanos en Colombia, se había detectado una masa crítica para conectar a ambos países, todo en el marco de los esfuerzos por recuperar el intercambio comercial entre ambos países.

Además: Trump pide tratar el espacio aéreo de Venezuela como “cerrado en su totalidad”

