Ganaderos perderían 350 millones de dólares por freno a exportaciones de carne bovina

En su alocución de esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno evaluará la suspensión de las exportaciones de carne bovina. El mandatario sostuvo que las ventas al exterior han reducido el inventario nacional, presionando al alza los precios en el mercado interno. “El país no cuenta con los excedentes suficientes. Aunque se ponga en riesgo nuestra balanza comercial, nuestra prioridad es que baje el precio de la carne de los colombianos”, afirmó el jefe de Estado. Puede leer: Solo el 4% de la carne de res colombiana se exporta: ¿por qué Petro insiste en prohibir sus ventas externas?

Pérdidas por suspensión de exportaciones de carne bovina desde Colombia

Hay que considerar que el precio promedio del ganado gordo por kilo se incrementó en 10,2% en el último año, al pasar de $8.429 el kilo de marzo de 2025 a $9.296 para marzo de este año. No obstante, si se llegase a aprobar una suspensión en las exportaciones, los ganaderos perderían casi US$400 millones. De acuerdo con un informe del Fondo Nacional del Ganado de Fedegan, el portafolio exportador del sector en 2025 sumó US$338,9 millones. De este total, US$148,5 fueron por concepto de exportaciones de carne de res, US$178 millones corresponden a exportaciones de animales en pie, y US$12,4 millones corresponden a exportaciones de despojos y vísceras.

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Destinos de exportaciones de carne bovina

Los principales destinos de los exportaciones de carne el año pasado fueron China con 18.770 toneladas y un monto de US$91,7 millones. Le siguió Argelia con 3.440 toneladas y un monto de US$18,8 millones. En el tercer lugar está Rusia con 3.601 toneladas y un monto de US$15 millones. El top 5 lo cerró Chile con 1.581 toneladas y US$9,5 millones, y El Salvador con 1.271 toneladas y US$7,4 millones. Ahora, sobre los animales en pie, sus exportaciones sumaron 227.429 en 2025. Si se tiene en cuenta que el hato nacional es de 29,6 millones de cabezas de ganado, las ventas externas representan menos de 1%. Con este panorama sectorial en mente, José Félix Lafaurie, contrarió que la subida en el precio se esté dando por las exportaciones, tal como dijo Petro, sino más bien se está dando por un mayor consumo por parte de los hogares.

Fedegan explicó que el factor que subió el precio interno de la proteína fue el mayor consumo de hogares, por el ingreso disponible que implicó alza en el salario mínimo.

“Las exportaciones de carne equivalen solo a 4% de la producción nacional. Esto no genera distorsión sobre el precio interno. El alza en el precio de la carne de res se debe al mayor consumo interno. Eso lo demuestra el mayor sacrificio durante el año pasado, que subió cerca de 6,3% y en el primer bimestre se mantiene en niveles similares a los de 2025”, dijo.

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