SuperServicios impone millonaria multa a la regasificadora de Cartagena por reportes financieros irregulares

La única planta regasificadora de Colombia, SPEC LNG, tendrá que desembolsar una millonaria multa al reportar información financiera con incorrectas.

Así lo informó en un comunicado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La entidad de control le impuso una multa de $427.050.000 a la regasificadora ubicada en Cartagena, tras concluir que la empresa reportó información financiera inexacta al Sistema Único de Información (SUI).

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La sanción se produjo luego de una investigación administrativa en la que la entidad encontró inconsistencias en los datos financieros y operativos reportados por la compañía correspondientes a la vigencia de 2022.

Según explicó la Superservicios, SPEC clasificó ingresos por $2.601 millones derivados de la “disponibilidad de la terminal” como una actividad “no vigilada”, cuando en realidad esos recursos estaban vinculados directamente a la actividad regulada de regasificación.