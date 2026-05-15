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SuperServicios impone millonaria multa a la regasificadora de Cartagena por reportes financieros irregulares

La Superservicios sancionó a SPEC LNG por reportar información financiera inexacta sobre $2.601 millones relacionados con operaciones vigiladas de regasificación en Cartagena.

  • La Superservicios concluyó que SPEC LNG reportó información financiera sin la debida veracidad y confiabilidad en el Sistema Único de Información. FOTO CORTESÍA SUPERSERVICIOS
    La Superservicios concluyó que SPEC LNG reportó información financiera sin la debida veracidad y confiabilidad en el Sistema Único de Información. FOTO CORTESÍA SUPERSERVICIOS
El Colombiano
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hace 1 hora
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La única planta regasificadora de Colombia, SPEC LNG, tendrá que desembolsar una millonaria multa al reportar información financiera con incorrectas.

Así lo informó en un comunicado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La entidad de control le impuso una multa de $427.050.000 a la regasificadora ubicada en Cartagena, tras concluir que la empresa reportó información financiera inexacta al Sistema Único de Información (SUI).

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La sanción se produjo luego de una investigación administrativa en la que la entidad encontró inconsistencias en los datos financieros y operativos reportados por la compañía correspondientes a la vigencia de 2022.

Según explicó la Superservicios, SPEC clasificó ingresos por $2.601 millones derivados de la “disponibilidad de la terminal” como una actividad “no vigilada”, cuando en realidad esos recursos estaban vinculados directamente a la actividad regulada de regasificación.

Spec incumplió obligaciones

La entidad concluyó que la empresa incumplió las obligaciones regulatorias relacionadas con la calidad, veracidad y confiabilidad de la información entregada al SUI.

La Superintendencia añadió que la disponibilidad de la terminal no puede entenderse como un servicio independiente, sino como una condición esencial para garantizar la operación y prestación del servicio público de regasificación.

Por esa razón, los ingresos asociados a dicha disponibilidad debían reportarse como una actividad vigilada por el ente de control.

Tras revisar las pruebas técnicas y documentales, la entidad determinó que la conducta de la compañía afectó la transparencia y la calidad de la información utilizada para la supervisión del sector de servicios públicos.

¿Qué es el Sistema Único de Información y por qué es clave?

El Sistema Único de Información, conocido como SUI, es la plataforma oficial administrada por la Superservicios para recopilar, almacenar y divulgar información financiera, técnica y comercial de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en Colombia.

La entidad advirtió que reportar datos incorrectos o carentes de confiabilidad limita la capacidad del Estado para realizar análisis regulatorios, ejercer funciones de inspección y garantizar transparencia en el mercado.

Según la investigación, la conducta de SPEC LNG constituyó un incumplimiento de varias normas regulatorias, entre ellas el artículo 53 de la Ley 142 de 1994, el artículo 8 de la Resolución CREG 080 de 2019, el artículo 6 de la Resolución Superservicios No. 20161300013475 de 2016 y la Circular Externa SSPD No. 000001 de 2006.

¿Qué mensaje envió la SuperServicios al sector?

Tras anunciar la sanción, la Superservicios reiteró el llamado a todas las empresas prestadoras de servicios públicos para que cumplan con los estándares de calidad, oportunidad y veracidad en los reportes entregados al SUI.

La entidad enfatizó que esta información es fundamental para desarrollar labores de vigilancia y control sobre el sector energético y de servicios públicos del país.

Entérese: Petro ordena recuperar predio donde funciona la regasificadora de Cartagena: este es el lío judicial que rodea el terreno

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