Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Superservicios acuerda devolver $8.700 millones a usuarios de gas natural en Antioquia y otros 10 departamentos

El acuerdo beneficia a más de 2,6 millones de usuarios. Las devoluciones comenzarán a reflejarse en las facturas desde junio de 2026. Los detalles.

  • Las devoluciones comenzarán a reflejarse en las facturas de los usuarios desde junio de 2026 y se extenderán hasta el 31 de diciembre. Foto: El Colombiano
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 4 horas
Por primera vez en Colombia, una empresa transportadora de gas natural acordó con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) devolver dinero a sus usuarios después de cobrarles más de lo permitido por la ley.

Se trata de Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), empresa que reconoció haber aplicado en sus tarifas de transporte de gas una suma superior a la autorizada por la regulación vigente.

Tras una investigación adelantada por la Superservicios, ambas partes firmaron un Programa de Gestión Acordado (PGA) para corregir la situación y restituir los recursos.

Progasur aplicará la tasa regulada y ajustará cobros desde 2023

Como parte del acuerdo, Progasur deberá aplicar de manera inmediata la tasa de descuento regulada del 10,94%, corrigiendo así el cobro superior que venía realizando desde 2023.

El acuerdo contempla la devolución de $8.796.569.197, correspondientes a las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026.

¿Cuándo comenzarán las devoluciones a los usuarios de gas natural?

Las devoluciones comenzarán a reflejarse en las facturas de los usuarios desde junio de 2026 y se extenderán hasta el 31 de diciembre del mismo año.

La Superservicios explicó que el PGA es una herramienta de control que permite a las empresas implementar acciones para mejorar la prestación del servicio y corregir situaciones que afecten a los usuarios.

¿Qué usuarios serán los beneficiarios?

La medida beneficiará a más de 2,6 millones de usuarios de gas natural en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Progasur deberá notificar a las empresas distribuidoras para que trasladen de forma efectiva e inmediata las devoluciones a las facturas de los usuarios finales.

La Superservicios aseguró que hará seguimiento al cumplimiento de estas medidas para verificar que los recursos sean efectivamente devueltos a los hogares beneficiados.

Gobierno defiende control tarifario en el sector de servicios públicos

La entidad señaló que estas actuaciones buscan proteger los derechos de los usuarios y garantizar la prestación del servicio bajo criterios de equidad y eficiencia.

Además, indicó que las medidas hacen parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control sobre las empresas de servicios públicos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo saber si me devolverán dinero en la factura del gas natural?
La medida aplica a usuarios de gas natural atendidos en Antioquia y otros 10 departamentos donde opera el esquema de transporte relacionado con Progasur. La devolución deberá reflejarse directamente en la factura del servicio.
¿Desde cuándo aparecerá la devolución del gas natural en la factura?
Según la Superintendencia, los ajustes empezarán a reflejarse desde junio de 2026 y se extenderán hasta diciembre, periodo en el que las empresas distribuidoras deberán trasladar el reintegro a usuarios finales.
¿Por qué devolverán dinero a usuarios del gas natural en Antioquia?
La devolución se originó tras una investigación que concluyó que se cobraron tarifas de transporte superiores a las permitidas por regulación desde julio de 2023, lo que obligó a realizar ajustes.

