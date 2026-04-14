SIC investiga alza de precios en telecomunicaciones y solicita información a operadores móviles

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició requerimientos de información a distintos agentes del sector de telecomunicaciones para analizar el comportamiento de los precios y verificar las condiciones de competencia en el mercado.
La decisión se da tras el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que evidenció un aumento de 2,96% en el rubro de “Información y Comunicación” entre febrero y marzo de 2026.
La entidad de vigilancia señaló que el dato del Dane, por su carácter agregado, no permite identificar con precisión las causas del incremento en un solo mes.