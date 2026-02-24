Superintendente financiero investiga a Bancolombia: recibió cerca de 7.400 quejas en dos días

La Superintendencia Financiera confirmó investigaciones de oficio tras las fallas de Bancolombia, que persistieron por dos días desde este fin de semana. El ente de control reveló que las fallas en los servicios digitales y transaccionales del banco generaron más de 7.000 quejas de los usuarios, 20% (1.450) relacionadas con los canales de atención de Bancolombia.
Así lo confirmó César Ferrari, superintendente financiero, en conversación con EL COLOMBIANO. El funcionario explicó que, aunque no puede entregar detalles porque el proceso está en curso, la entidad activó los protocolos habituales cuando detecta incidentes de esta naturaleza.
“Estamos haciendo toda una serie de investigaciones al respecto de por qué ocurrieron estos percances, si se han dado soluciones y si se puede presentar de improviso un nuevo percance parecido”, señaló.
Según la información entregada por la entidad vigilada al supervisor, el incidente se produjo en medio de la migración de una plataforma tecnológica a otra. El proceso avanzaba con normalidad hasta que, de forma inesperada, se apagó la plataforma desde la cual estaban migrando, lo que desencadenó la interrupción de servicios, según contó Ferrari.
El superintendente indicó que, de acuerdo con el último reporte recibido a las 10:10 de la mañana de este martes 24 de febrero, “todos los servicios están recuperados” e incluso se habían probado pagos por PSE desde la propia superintendencia. No obstante, reconoció que podrían persistir casos puntuales de fallas.