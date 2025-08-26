Petro alista decreto que sube 20% el servicio de energía a empresas, ¿por qué los expertos dicen que golpeará a los estratos bajos?

Las empresas se alistan para recibir otro golpe para el bolsillo de cuenta de un nuevo proyecto de decreto que impone una “contribución solidaria”. En palabras sencillas, esto pondría a pagar un 20% más a las empresas por el servicio de energía. No obstante, algunos analistas sugieren que si bien los estratos bajos quedan fuera de ese ajuste, también podrían verse afectados. El nuevo proyecto de decreto propone modificar los beneficios en el cobro de la tarifa de energía que actualmente reciben varios sectores industriales. La iniciativa explica que su razón de ser es busca generar un ahorro fiscal cercano a $1,4 billones de pesos y aliviar la carga que hoy recae sobre los demás usuarios del servicio. Puede leer: Piden a Petro recorte de $55,8 billones en vez de tributaria

¿Que cambios realiza el decreto que sube 20% la energía?

Desde la Ley 142 de 1992 y la Ley 143 de 1994, se iniciaron que los hogares de estratos 5 y 6, así como los usuarios industriales y comerciales, debían pagar una sobretasa de hasta el 20% para financiar subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, la Ley 1430 de 2010 cambió esta regla y dejó por fuera del cobro a los usuarios industriales. Posteriormente, el Decreto 2860 de 2013 definió una amplia lista de sectores beneficiarios, incluyendo industrias de explotación de minas, canteras y construcción, entre otras. El Ministerio de Hacienda argumentó que estos alivios representan hoy un costo de casi 3 billones de pesos anuales que son asumidos por el resto de colombianos.

Bajo esa premisa, el nuevo proyecto busca limitar los beneficios únicamente a las industrias manufactureras, con el fin de focalizar el apoyo y hacer más equitativo el sistema de subsidios en la tarifa de energía.

¿Cómo impacta a los estratos bajos el nuevo decreto que sube 20% el costo de la energía?

El argumento del Ministerio de Hacienda es que, de aprobarse, la medida reduciría el gasto estatal y contribuiría a garantizar recursos para subsidiar a los hogares más vulnerables, al tiempo que mejoraría la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. Paraca Luis David Pachón, consultor en energía y gas de Energy Advisors, esta medida no es más que un incremento a la tarifa final de energía eléctrica para los usuarios a los que se elimina la exención (industrias manufactureras). “Lo que está buscando el gobierno con la medida es recaudar el dinero para hacer el pago de los subsidios con los cuales está comprometido”, indicó Para el experto, esto es un retroceso, ya que ese cobro se tenía en las facturas de todas las empresas hasta que se promulgó la exención de esa contribución principalmente para las empresas dedicadas a la fabricación de transformación de productos e impulsar su producción.