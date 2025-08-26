Petro alista decreto que sube 20% el servicio de energía a empresas, ¿por qué los expertos dicen que golpeará a los estratos bajos?

Las empresas se alistan para recibir otro golpe para el bolsillo de cuenta de un nuevo proyecto de decreto que impone una “contribución solidaria”. En palabras sencillas, esto pondría a pagar un 20% más a las empresas por el servicio de energía. No obstante, algunos analistas sugieren que si bien los estratos bajos quedan fuera de ese ajuste, también podrían verse afectados.
El nuevo proyecto de decreto propone modificar los beneficios en el cobro de la tarifa de energía que actualmente reciben varios sectores industriales. La iniciativa explica que su razón de ser es busca generar un ahorro fiscal cercano a $1,4 billones de pesos y aliviar la carga que hoy recae sobre los demás usuarios del servicio.
