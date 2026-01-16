Desde hoy suben 15 peajes en seis departamentos: conductores sentirán el golpe en el bolsillo

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que el incremento obedece a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , al que se suma un porcentaje adicional de normalización definido por el Ministerio de Transporte para las vías concesionadas.

Desde este viernes 16 de enero, viajar por carretera en Colombia será más costoso. En seis departamentos, 15 peajes ajustaron sus tarifas tras la actualización autorizada por el Gobierno.

Con base en el alza del IPC, que en 2025 cerró en 5,1%, los peajes que quedaron con los precios más altos en la Categoría I (Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla) fueron Pipiral, con una tarifa de $27.746; Machetá, con $27.326; y Antioquia, con $25.855, los cuales están ubicados en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Antioquia, respectivamente.

A estos les siguen, de cerca y con precios también altos, el peaje Aburrá en Antioquia, ($24.909), El Placer en Nariño ($20.915), y los de Boquerón I y II, los cuales están localizados en Cundinamarca, con una tarifa de $19.864 en ambos.

Por parte de las compañías encargadas de las concesiones, Darío Hidalgo, profesor de transporte en la Universidad Javeriana, señaló que el aumento de 5,1% es moderado e, incluso, “puede ser menor al incremento de costos que van a tener los concesionarios por cuenta de otros temas”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que tendrán que contratar nuevo personal y pagar a sus empleados el salario mínimo establecido para este año.

En cuanto al impacto que tendrán estos precios en los usuarios, Hidalgo aseguró que los particulares (quienes cancelan la tarifa de la Categoría I) tendrán más gastos a la hora de viajar.

Sin embargo, “el golpe mayor sí queda sobre el sector de transporte de carga que, luego de asumir ese nuevo costo, deberán transferirlo a los productos y a los consumidores”.

Entérese: Gobierno desmonta peajes, pero delincuencia instala retenes

Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, indicó que, tanto los parámetros fijados por la ANI para el aumento de los precios, como el anuncio del Gobierno de eliminar siete peajes, “deben estar acordes con el propósito de abaratar los costos requeridos para el transporte de personas y de mercancía”.