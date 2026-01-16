x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Desde hoy suben 15 peajes en seis departamentos: conductores sentirán el golpe en el bolsillo

Con un IPC de 5,1%, las tarifas de peajes para carros y camionetas oscilan entre $12.612 y $27.746, impactando a seis departamentos del país.

  • A partir de hoy, 16 de enero, el viaje a cualquier destino del país le saldrá más caro por cuenta del incremento en los precios de 15 peajes de seis departamentos. FOTO: Manuel Saldarriaga.
    A partir de hoy, 16 de enero, el viaje a cualquier destino del país le saldrá más caro por cuenta del incremento en los precios de 15 peajes de seis departamentos. FOTO: Manuel Saldarriaga.
Diario La República
hace 5 horas
bookmark

Desde este viernes 16 de enero, viajar por carretera en Colombia será más costoso. En seis departamentos, 15 peajes ajustaron sus tarifas tras la actualización autorizada por el Gobierno.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que el incremento obedece a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al que se suma un porcentaje adicional de normalización definido por el Ministerio de Transporte para las vías concesionadas.

Lea más: ¡Pilas, conductores! Peajes tuvieron un ajuste en su valor: algunos sufrirán alza adicional del 2% sobre el IPC

Alzas de peajes en Colombia con base en el IPC 2025

Con base en el alza del IPC, que en 2025 cerró en 5,1%, los peajes que quedaron con los precios más altos en la Categoría I (Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla) fueron Pipiral, con una tarifa de $27.746; Machetá, con $27.326; y Antioquia, con $25.855, los cuales están ubicados en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Antioquia, respectivamente.

A estos les siguen, de cerca y con precios también altos, el peaje Aburrá en Antioquia, ($24.909), El Placer en Nariño ($20.915), y los de Boquerón I y II, los cuales están localizados en Cundinamarca, con una tarifa de $19.864 en ambos.

Por parte de las compañías encargadas de las concesiones, Darío Hidalgo, profesor de transporte en la Universidad Javeriana, señaló que el aumento de 5,1% es moderado e, incluso, “puede ser menor al incremento de costos que van a tener los concesionarios por cuenta de otros temas”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que tendrán que contratar nuevo personal y pagar a sus empleados el salario mínimo establecido para este año.

En cuanto al impacto que tendrán estos precios en los usuarios, Hidalgo aseguró que los particulares (quienes cancelan la tarifa de la Categoría I) tendrán más gastos a la hora de viajar.

Sin embargo, “el golpe mayor sí queda sobre el sector de transporte de carga que, luego de asumir ese nuevo costo, deberán transferirlo a los productos y a los consumidores”.

Entérese: Gobierno desmonta peajes, pero delincuencia instala retenes

Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, indicó que, tanto los parámetros fijados por la ANI para el aumento de los precios, como el anuncio del Gobierno de eliminar siete peajes, “deben estar acordes con el propósito de abaratar los costos requeridos para el transporte de personas y de mercancía”.

InfogrÃ¡fico
Desde hoy suben 15 peajes en seis departamentos: conductores sentirán el golpe en el bolsillo

Departamentos de Colombia con más alza de peajes

Los dos departamentos que concentran la mayor parte de los peajes que ya subieron sus precios para 2026 fueron Cundinamarca y Antioquia.

En el caso del primero, además de Machetá y Boquerón I y II, también alzaron sus tarifas Naranjal ($17.026), Fusca y Andes ($14.294); y en el segundo, La Pintada ($19.549), Amagá ($16.924) y Puerto Berrío ($14.083) se sumaron a los peajes Cisneros y Aburrá.

Los peajes que ya subieron en Colombia

Pero la lista no termina, pues, antes del 16 de enero, otros 18 peajes también incrementaron sus tarifas en diferentes fechas.

Destacan como los más encarecidos, Circasia ($21.200), Copacabana ($18.500) y Taparacá 1 y 2 (ambos con una tarifa de $17.800 para Categoría I).

Los menos costosos son Albarracín y Tuta, con un precio de $12.400 y Turbaco, con $5.800.

En contexto: ¿A dónde va la plata de los peajes? Alertan desvíos de recursos y deterioro del 60% de las vías a cargo del Estado

Regla de unidades funcionales, por la que los precios podrían subir más

En el caso de los peajes que están por concesión y son vigilados por la ANI, las reglas establecen que el alza de los precios solo puede efectuarse en enero.

No obstante, Hidalgo detalló que “la única motivación por la cual podrían incrementarse a lo largo del año se relaciona con una regla que se llama unidades funcionales”.

La cual dicta que cuando una vía completa unos hitos de construcción, se completan unidades de ejecución y se amplía, se pueden aumentar las tarifas. Esto se podría presentar en los peajes Amagá y Laberinto.

Además: Arrancaron las obras para ampliar el Peaje de Amagá: meta es culminarlas en ocho meses

Temas recomendados

Concesionarios
Infraestructura
Vías
Ministerio de Transporte
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
ani
Peajes
Carreteras
Colombia
Antioquia
Cundinamarca
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida