Esto es lo que movieron las subastas digitales el año pasado en Colombia

El mercado de subastas digitales en Colombia sigue ganando terreno dentro del ecosistema del comercio electrónico.
Durante 2025, uno de los principales operadores del país consolidó ventas por más de $271.397 millones, con un comportamiento mensual dinámico y picos de actividad en febrero y en el último trimestre del año, reflejando un mayor apetito empresarial por monetizar activos a través de plataformas en línea.
El crecimiento no solo se evidenció en los montos transados. La participación de compradores aumentó cerca de 48%, ampliando la competencia en cada proceso y permitiendo una formación de precios más eficiente.
En la práctica, esto se traduce en más oferentes pujando en tiempo real por vehículos, maquinaria y activos corporativos, lo que impulsa el valor final de adjudicación.
