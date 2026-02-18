“El Gobierno pareciera tenerle miedo a alias Calarcá”: Andrés Julián Rendón sobre la postura del Estado frente a este cabecilla de las Farc

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su inconformismo con la postura que tiene el Gobierno Nacional respecto a alias Calarcá, máximo cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc y responsable de múltiples crímenes en el departamento.
El mandatario señaló que en la reunión que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en territorio estadounidense el pasado 3 de febrero, el nombre de este bandido se omitió, cuando al contrario, debía haber sido presentado como uno de los hombres más buscados y peligrosos.
“Nosotros hicimos un llamado de atención porque en lo que va de nuestro mandato nunca hemos registrado un solo bombardeo ni contra el ELN ni contra las FARC en el caso de Antioquia, donde buena parte de esta última estructura mencionada es regentada por alias Calarcá. Le pedimos públicamente al presidente que tocara ese tema en la reunión que tuvo con el gobierno americano. Después de ese encuentro, sale la Nación a ofrecer plata por otros cabecillas de distintas estructuras criminales, también de las FARC, como Iván Mordisco, pero no ofrecen por Calarcá”, precisó Rendón.