StartCo arranca en Medellín con una proyección de US$18 millones en negocios

Este jueves 16 de abril arrancó en Medellín una de las vitrinas de startups más grandes de América Latina: StartCo. Plaza Mayor será por este jueves y viernes un puente de negocios entre inversores y empresas de base tecnológica. Solo para tener una idea, se espera un movimiento de 18 millones de dólares. El evento destaca el crecimiento acelerado del ecosistema emprendedor de Medellín y su consolidación como uno de los principales hubs de innovación en Colombia y América Latina, en el marco de la apertura del evento.

Startco será en 2027 en Medellín

El fundador de Startco, Juan Gabriel Arboleda, sostuvo que el evento se desarrolla en Medellín porque la ciudad lidera variables clave como desempeño emprendedor, financiamiento, capital social y registro de marcas, además de mostrar avances en generación de empleo formal y actividades de base tecnológica. También resaltó el dinamismo empresarial, con un crecimiento de 5,7% en el número de empresas entre 2024 y 2025, así como la expansión del ecosistema de startups, que ya suma 692 iniciativas, tras un crecimiento superior al 41% en Suramérica en los últimos dos años, según StartupBlink. Arboleda enfatizó que estos resultados han permitido posicionar a Medellín como el ecosistema de mayor crecimiento en Colombia y uno de los más dinámicos de la región, con fortalezas en sectores como tecnología, energía, transporte y servicios financieros. En ese contexto, la elección de Medellín como sede de Startco 2027 responde al objetivo de seguir atrayendo inversión, talento y conexiones internacionales, y de fortalecer el rol de la ciudad como hub de innovación en América Latina.

Medellín es la segunda ciudad con el mejor entorno para emprender

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó durante la apertura de Startco el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales polos de emprendimiento del país y de la región, respaldado por indicadores recientes y el crecimiento de su ecosistema. Le puede gustar: Medellín será vitrina en un evento en el que startups buscarán cerrar negocios por $18 millones de dólares Según el Índice Subnacional de Emprendimiento (ISEM) 2025, Medellín y su área metropolitana se ubican como la segunda ciudad con mejor entorno para emprender en Colombia, con un puntaje de 6,83. Además, lidera variables clave como desempeño emprendedor (5,87), financiamiento (4,65), capital social (7,32) y registro de marcas, donde alcanza la calificación máxima (10,0), así como en educación terciaria para el emprendimiento.

Startco 2026 reúne en Medellín a startups, inversionistas y líderes del ecosistema, en un evento que refleja el crecimiento de la ciudad como hub de innovación en América Latina.

El mandatario también resaltó que la ciudad ocupa el segundo lugar en generación de nuevos empleos formales y en ocupación en actividades de base tecnológica e innovadora, y el tercer puesto en el pilar de ecosistema innovador y generación de conocimiento, con un puntaje de 4,54. En términos empresariales, Medellín registró un crecimiento de 5,7% en su base de compañías entre 2024 y 2025, al pasar de 118.441 a 125.169 empresas, lo que equivale a 48 por cada 1.000 habitantes.

Ecosistemas de Startups paisas creció 41%

Gutiérrez subrayó además la expansión del ecosistema hacia sectores tecnológicos. De acuerdo con StartupBlink 2025, la ciudad cuenta con 692 startups, tras crecer más de 41% en Suramérica en los últimos dos años, lo que le permitió ubicarse en el puesto 145 entre más de 1.400 ciudades evaluadas. Medellín se posiciona como el ecosistema de mayor crecimiento en Colombia y el más dinámico de Sudamérica en el último bienio, con fortalezas en sectores como foodtech, energía y medio ambiente, transporte y fintech. Finalmente, el alcalde destacó el papel de la institucionalidad en este avance, con programas como la Ruta del Emprendimiento —que impactó a 1.210 personas entre 2024 y 2025 y proyecta llegar a 700 más en 2026—, Capital Semilla y la plataforma StartIA, que articula 600 startups, 280 fuentes de financiación, 40 constructores de ecosistema y 40 laboratorios y centros de prototipado.

Espacios de formación

El evento también cuenta con el apoyo de Ruta N. Durante el evento, la entidad liderará espacios de conexión, formación y acceso a capital con el objetivo de fortalecer el crecimiento de emprendimientos tecnológicos y consolidar a Medellín como un referente global en ciencia, tecnología e innovación. Como parte de su agenda, Ruta N contará con un stand conjunto con la Alcaldía de Medellín, donde ofrecerá una experiencia interactiva de marca e impulsará el registro en la plataforma StartIA, diseñada para conectar startups, inversionistas y actores del ecosistema.