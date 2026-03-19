El boom de los snacks en Colombia: consumo supera $15 billones y cambia hábitos

El mercado de alimentos portátiles en Colombia, especialmente el de snacks, continúa expandiéndose. De acuerdo con Alquería, esta categoría ya supera los $15 billones y mantiene un crecimiento cercano al 5% anual, impulsada por cambios en los hábitos de consumo y jornadas cada vez más dinámicas.
En este contexto, los formatos lácteos portátiles han comenzado a ganar protagonismo entre niños, estudiantes y trabajadores, consolidándose como una opción práctica dentro de la alimentación diaria.
La compañía explicó que este comportamiento responde a un cambio estructural: los consumidores buscan productos listos para consumir, fáciles de transportar y adaptados a rutinas móviles, donde comer ya no se limita al hogar o a horarios tradicionales.
“Los alimentos que antes se consumían principalmente en el desayuno ahora aparecen en nuevos momentos del día, como la media mañana escolar, las pausas universitarias o la jornada laboral”, señaló la empresa.
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