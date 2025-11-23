“Contar con mentores es clave”: Juan C. Echeverry

Juan Carlos Echeverry, uno de los economistas más influyentes de Colombia, quien ha pasado por la presidencia de Ecopetrol y además fue ministro de Hacienda, se lanzó al mundo de la mentoría impulsado por los jóvenes.
Con el “Sistema Echeverry”, busca trasladar toda una vida de experiencias, de ver qué funciona, y asesorar a quienes apenas empiezan y buscan una guía para alzar el vuelo.
Según el exministro, en la vida hay cuatro o cinco momentos claves, ¿cuáles son? En esta entrevista lo cuenta.
