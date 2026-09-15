USO respalda reforma estatutaria de Ecopetrol propuesta por De la Espriella y pide avanzar en fracking

En el marco de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, anunció su respaldo a la reforma del artículo 20 de los estatutos de la compañía propuesta por el Ministerio de Hacienda, así como al desarrollo de pilotos de yacimientos no convencionales para fortalecer la soberanía energética del país.
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Ravelo señaló que la modificación estatutaria permitiría renovar el gobierno corporativo de Ecopetrol, al eliminar la obligación de mantener tres integrantes de la junta directiva anterior.