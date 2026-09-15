Pilas con estos cierres viales en Medellín en barrios del nororiente y en Laureles: tome estos desvíos

Los conductores que transiten por el nororiente y el occidente de Medellín deberán tener en cuenta dos cierres viales programados para los próximos días, uno de ellos relacionado con trabajos de mantenimiento del sistema de Metrocable y otro con la realización de un evento en Laureles. La Secretaría de Movilidad anunció que las restricciones comenzarán esta semana y se mantendrán durante varios días, por lo que recomendó a los usuarios de las vías planear sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar congestiones.

Cierre durante 15 días en Santa Cruz

Desde la medianoche del miércoles 16 de septiembre y hasta la medianoche del miércoles 30 de septiembre, habrá cierre total las 24 horas en la calle 107, entre las carreras 51B y 47, en ambos costados, en el sector de Acevedo, en el norte de Medellín. La restricción se debe a trabajos de mantenimiento del cable portador de la Línea K del Metrocable, por lo que quienes utilizan este corredor tendrán que modificar sus recorridos mientras avanzan las labores.

Cierres viales en Santa Cruz. FOTO Alcaldía de Medellín.

La Secretaría de Movilidad señaló que ya fueron establecidos los desvíos correspondientes para las rutas integradas y los vehículos de transporte público que circulan habitualmente por esta zona. La recomendación para los conductores que se movilizan por el nororiente es revisar su recorrido antes de salir y seguir las instrucciones del personal encargado de regular el tránsito durante la intervención.

En Laureles habrá otro cierre por un bazar

Desde la medianoche del viernes 18 de septiembre y hasta la medianoche del domingo 20 de septiembre, permanecerá cerrada la carrera 73 entre las circulares 1a y 3a, debido a la realización del Bazar Avenida Jardín. Durante ese mismo periodo también habrá una restricción controlada en la circular 2a entre la transversal 74 y la carrera 73, a la altura del primer parque de Laureles.

Cierres viales en Laureles. FOTO Alcaldía de Medellín.

En este último punto se permitirá únicamente el ingreso y la salida de los residentes, por lo que los demás vehículos tendrán que tomar rutas diferentes. El Bazar Avenida Jardín se desarrollará durante los tres días de cierre, en horario de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: