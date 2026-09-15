Ecopetrol se juega su gobernanza: arranca asamblea extraordinaria para renovar su junta directiva

Ecopetrol realiza este martes 15 de septiembre su Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la que se elegirá la totalidad de los nueve integrantes de la junta directiva para lo que resta del periodo institucional 2025-2029.
La elección se realizará mediante el sistema de cociente electoral. El Gobierno, como accionista mayoritario de la petrolera, presentó una plancha que contempla la renovación de seis integrantes y la continuidad de otros tres.
La Asamblea se desarrolla en medio de cambios en la administración de la compañía. Juan Carlos Hurtado renunció al cargo de presidente encargado, mientras Alfonso Camilo Barco asume como nuevo presidente encargado.
A esto se suma la renuncia de Hildebrando Vélez Galeano como integrante de la junta directiva.