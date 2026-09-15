¿Por qué está temblando tanto en Chocó? La explicación del enjambre sísmico

La actividad sísmica que se registra en el departamento del Chocó hace parte del seguimiento técnico posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. A raíz de ese evento, que se sintió en diversas ciudades del país, la Red Sismológica Nacional de Colombia identificó una secuencia sísmica dividida en dos fenómenos. Por un lado, los especialistas detectaron un grupo de réplicas situadas a profundidades que oscilan entre los 70 y 120 kilómetros. Sin embargo, la persistencia de movimientos en zonas concentradas del territorio chocoano corresponde a un fenómeno distinto, conocido como enjambre sísmico. Entérese: Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió?

Enjambre de siete sismos se registraron en Chocó el 14 de septiembre

La actividad sísmica del 14 de septiembre comenzó en la mañana en el municipio de Sipí, donde la Red Sismológica reportó un primer temblor de magnitud 3,7 a las 10:01 a. m., seguido por otro de magnitud 3,2 a las 12:24 p. m. Luego, aumentó en horas de la tarde y se concentró en el municipio de Istmina. En un periodo menor a seis minutos, se registraron tres sismos de magnitud superior a cuatro. El primero ocurrió a las 3:02 p. m., con magnitud 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. A las 3:04 p. m. se registró un segundo evento, de magnitud 4,1. A las 3:08 p. m. ocurrió el tercero, de magnitud 4,4.

Continuó durante la tarde. A las 4:13 p. m., los sismógrafos registraron un nuevo evento de magnitud 4,9 y, posteriormente, a las 5:39 p. m., otro de magnitud 4,5. Los temblores fueron reportados desde diferentes departamentos del país. Con corte a las 4:30 p. m. de ese mismo día, el Servicio Geológico Colombiano contabilizaba más de 2.000 reportes de ciudadanos que sintieron los movimientos, principalmente en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima.

¿Qué es un enjambre sísmico? Esto explican los expertos tras los sismos de ayer en Chocó

Para precisar la naturaleza del fenómeno y orientar a la comunidad, la entidad técnica ofreció una explicación. Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó la diferencia entre los fenómenos sísmicos registrados en la zona. “Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes”, explicó el vocero del Servicio Geológico Colombiano. La institución añadió que en este tipo de eventos se presenta “una sismicidad constante donde podemos tener eventos sísmicos con magnitudes mayores o menores” sin seguir un patrón descendente. Le puede interesar: ¿Cómo volver a la calma después de un sismo? Recomendaciones para cuidar la salud mental

Frente al interrogante de cuándo cesarán los movimientos, los expertos reiteraron que los sismos no se pueden predecir. Asimismo, señalaron que este tipo de enjambres “puede durar días, semanas o meses y posteriormente desaparecer”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que durante los movimientos no se registraron pérdidas humanas. Sin embargo, la mandataria señaló el impacto que la actividad sísmica tiene en la comunidad: “Esto no obstante afecta la salud mental de la población que no logra terminar de superar la situación porque se sigue repitiendo”, señaló la gobernadora Córdoba. Ante la persistencia de la actividad sísmica, las autoridades recomendaron mantener la calma, desestimar rumores e información no verificada y consultar canales oficiales. Siga leyendo: Así construyó Grupo Argos la primera casa sismorresistente en Quibdó, en menos de dos semanas, para afectados por terremoto Bloque de preguntas y respuestas: