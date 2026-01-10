Sindicato de D1 pide aumento salarial general del 23% para toda la nómina, justificando “pérdida de capacidad adquisitiva”

El sindicato de trabajadores de Tiendas D1, Sintra-D1, formalizó una solicitud a las directivas de la compañía para que el incremento salarial de 2026 sea equivalente al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, es decir, 23%, y se aplique a toda la nómina de la empresa.
La petición fue presentada mediante una carta enviada el pasado 8 de enero, dirigida al presidente de D1 S.A.S., Christian Bäbler Font, en la que los representantes sindicales aseguran que la empresa cuenta con la capacidad financiera para asumir este ajuste como una medida de protección del poder adquisitivo de sus trabajadores.
