Sindicato de D1 pide aumento salarial general del 23% para toda la nómina, justificando “pérdida de capacidad adquisitiva”

El sindicato de trabajadores de Tiendas D1, Sintra-D1, formalizó una solicitud a las directivas de la compañía para que el incremento salarial de 2026 sea equivalente al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, es decir, 23%, y se aplique a toda la nómina de la empresa. La petición fue presentada mediante una carta enviada el pasado 8 de enero, dirigida al presidente de D1 S.A.S., Christian Bäbler Font, en la que los representantes sindicales aseguran que la empresa cuenta con la capacidad financiera para asumir este ajuste como una medida de protección del poder adquisitivo de sus trabajadores. Le puede interesar: D1 proyecta operar 3.500 tiendas y más de 30.000 empleos en mediano plazo

La petición del sindicato: aumento general del 23,7%

En el documento, Sintra-D1 solicita que el incremento salarial se aplique de manera generalizada y no solo a quienes devengan el salario mínimo. “Solicitamos un aumento general del salario de las trabajadoras y trabajadores de D1 S.A.S. en un porcentaje igual al aumento del salario mínimo decretado por el presidente de la República, de un 23%”, señala la carta. El sindicato argumenta que históricamente la compañía ha remunerado a sus empleados por encima del salario mínimo legal, pero que en los últimos años los ajustes salariales se han limitado al IPC, lo que ha reducido la diferencia real frente al mínimo. “Mientras el ingreso real de la mayoría de los trabajadores del país crece, el de los trabajadores de D1 S.A.S. se mantiene igual, aumentando solo el IPC”, expone el documento. Según Sintra-D1, esta situación afecta especialmente a cargos como auxiliares de bodega y asistentes de venta, cuyos salarios podrían quedar equiparados al mínimo tras el ajuste decretado para 2026. Además, advierten que un aumento inferior al 23% “disminuye la capacidad de compra y desincentiva a los trabajadores a prestar servicios para la compañía”. Lea más: Prográmese: Tiendas D1 y Ara no abrirán en dos fechas clave de temporada decembrina

Marco legal y postura frente a los costos laborales