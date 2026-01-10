x

Sindicato de D1 pide aumento salarial general del 23% para toda la nómina, justificando “pérdida de capacidad adquisitiva”

Sintra-D1, sindicato de la compañía, solicitó a las directivas de Tiendas D1 que el incremento salarial de 2026 sea equivalente al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno, aunque la ley solo obliga a aplicarlo a quienes devengan ese ingreso.

  • El sindicato argumenta que la solidez financiera de D1 permitiría asumir un ajuste salarial generalizado. FOTO: GETTY Y CORTESÍA
Johan García Blandón
10 de enero de 2026
bookmark

El sindicato de trabajadores de Tiendas D1, Sintra-D1, formalizó una solicitud a las directivas de la compañía para que el incremento salarial de 2026 sea equivalente al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, es decir, 23%, y se aplique a toda la nómina de la empresa.

La petición fue presentada mediante una carta enviada el pasado 8 de enero, dirigida al presidente de D1 S.A.S., Christian Bäbler Font, en la que los representantes sindicales aseguran que la empresa cuenta con la capacidad financiera para asumir este ajuste como una medida de protección del poder adquisitivo de sus trabajadores.

La petición del sindicato: aumento general del 23,7%

En el documento, Sintra-D1 solicita que el incremento salarial se aplique de manera generalizada y no solo a quienes devengan el salario mínimo. “Solicitamos un aumento general del salario de las trabajadoras y trabajadores de D1 S.A.S. en un porcentaje igual al aumento del salario mínimo decretado por el presidente de la República, de un 23%”, señala la carta.

El sindicato argumenta que históricamente la compañía ha remunerado a sus empleados por encima del salario mínimo legal, pero que en los últimos años los ajustes salariales se han limitado al IPC, lo que ha reducido la diferencia real frente al mínimo. “Mientras el ingreso real de la mayoría de los trabajadores del país crece, el de los trabajadores de D1 S.A.S. se mantiene igual, aumentando solo el IPC”, expone el documento.

Según Sintra-D1, esta situación afecta especialmente a cargos como auxiliares de bodega y asistentes de venta, cuyos salarios podrían quedar equiparados al mínimo tras el ajuste decretado para 2026. Además, advierten que un aumento inferior al 23% “disminuye la capacidad de compra y desincentiva a los trabajadores a prestar servicios para la compañía”.

Marco legal y postura frente a los costos laborales

Pese a la solicitud sindical, la normativa laboral en Colombia señala que el aumento decretado por el Gobierno solo es obligatorio para los trabajadores que devengan el salario mínimo, mientras que los ajustes salariales para empleados con ingresos superiores no están sujetos a una exigencia legal y quedan a discreción del empleador.

Sin embargo, la Corte Constitucional recomienda insistentemente a las empresas ajustar el salario de los empleados que ganan por encima del mínimo con respecto al Índice de Precios del Consumidor, IPC, el cual se ubicó en 5,10%, según el Dane.

Aun así, el sindicato sostiene que la realidad económica de la empresa permitiría asumir el incremento. En la carta se afirma que D1 ha alcanzado “grandes metas financieras en ventas y utilidades” gracias al trabajo de sus empleados y que el aumento del salario mínimo impulsará la demanda agregada en el segmento de mercado donde opera la cadena de descuento.

La comunicación también incluye un llamado para desmontar de forma gradual la modalidad de contratación part time, al considerar que esta “vulnera la garantía de la remuneración mínima para miles de trabajadores”, una preocupación que, según el sindicato, ya ha sido expuesta ante el Ministerio del Trabajo.

Hasta el momento, D1 S.A.S. no se ha pronunciado públicamente sobre la petición. El tema deberá abordarse en los espacios de diálogo entre la administración y los representantes sindicales, en un año marcado por mayores presiones sobre los costos laborales del sector empresarial.

