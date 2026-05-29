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Millonaria multa a Movistar por fallas en reposición de SIM usadas en fraudes

La SIC multó a Movistar con $1.358 millones por fallas en verificación de identidad durante reposiciones de SIM CARD, tras denuncias de usuarios afectados por fraudes financieros mediante una práctica conocida como SIM swapping.

  • La decisión fue adoptada por la Superindustria luego de analizar denuncias de clientes que reportaron haber sido víctimas de fraude tras perder señal en sus teléfonos móviles. Foto: iStock
    La decisión fue adoptada por la Superindustria luego de analizar denuncias de clientes que reportaron haber sido víctimas de fraude tras perder señal en sus teléfonos móviles. Foto: iStock
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, operadora de Movistar, con una multa de $1.358 millones por vulnerar los derechos de usuarios de servicios de comunicaciones.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, luego de analizar denuncias de clientes que reportaron haber sido víctimas de fraude tras perder señal en sus teléfonos móviles.

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Según los reportes, cuando los usuarios se comunicaron con el operador descubrieron que se había realizado una reposición de SIM CARD sin su autorización. Posteriormente, perdieron el control de sus números celulares, situación que habría facilitado transacciones irregulares en sus cuentas bancarias y accesos no autorizados a plataformas digitales.

Qué es el SIM swapping y por qué afecta cuentas bancarias

La práctica conocida como SIM swapping consiste en transferir fraudulentamente el número telefónico de una persona a otra tarjeta SIM.

Aunque este fraude no es ejecutado directamente por el operador móvil, las autoridades señalaron que las compañías de telecomunicaciones deben implementar protocolos de seguridad para prevenir este tipo de hechos.

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Durante la investigación, la SIC evaluó si Movistar contaba con mecanismos adecuados para validar la identidad de las personas que solicitaban reposiciones de SIM CARD.

La entidad concluyó que la empresa omitió utilizar herramientas tecnológicas idóneas para verificar la titularidad de los usuarios en estos trámites, lo que aumentó el riesgo de accesos no autorizados a líneas móviles y servicios asociados.

SIC cuestiona respuesta de Movistar ante reclamos de usuarios

La autoridad también encontró deficiencias en la atención de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) presentados por los afectados.

De acuerdo con la SIC, Movistar no explicó ni acreditó suficientemente ante los usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados, pese a que los clientes aseguraban haber perdido el control de sus líneas y del acceso a servicios financieros vinculados a sus números telefónicos.

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La entidad consideró que estas fallas afectaron los derechos de los consumidores y evidenciaron debilidades en los procesos de seguridad y atención al usuario.

SIC ordena fortalecer controles de seguridad en reposición de SIM CARD

Además de la sanción económica, la SIC impartió una orden administrativa particular para que Movistar fortalezca los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de SIM CARD.

El objetivo de la medida es reducir el riesgo de fraudes, prevenir afectaciones a los usuarios y evitar accesos indebidos a líneas móviles y servicios digitales asociados.

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La decisión aún no queda en firme. Contra el acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante la Delegada para la Protección del Consumidor.

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