SIC abre investigación contra TuBoleta por presuntas irregularidades en venta de boletas y atención a consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Ticket Fast S.A.S., operadora de la plataforma TuBoleta.com, tras encontrar posibles irregularidades relacionadas con la venta de boletería para conciertos, espectáculos públicos y eventos deportivos.
La decisión se tomó luego de analizar nueve expedientes acumulados que reunían quejas de consumidores sobre distintos eventos masivos. Según informó la entidad, las evaluaciones preliminares permitieron identificar cinco presuntas infracciones a los derechos de los usuarios.
Entre ellas figura un posible incumplimiento del deber de información. De acuerdo con la SIC, la plataforma “habría omitido datos obligatorios para el consumidor”, como el municipio donde se realizaría el evento, información sobre los promotores, horarios y canales de venta autorizados en algunos espectáculos.