SIC abre investigación contra TuBoleta por presuntas irregularidades en venta de boletas y atención a consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Ticket Fast S.A.S., operadora de la plataforma TuBoleta.com, tras encontrar posibles irregularidades relacionadas con la venta de boletería para conciertos, espectáculos públicos y eventos deportivos. La decisión se tomó luego de analizar nueve expedientes acumulados que reunían quejas de consumidores sobre distintos eventos masivos. Según informó la entidad, las evaluaciones preliminares permitieron identificar cinco presuntas infracciones a los derechos de los usuarios. Entre ellas figura un posible incumplimiento del deber de información. De acuerdo con la SIC, la plataforma “habría omitido datos obligatorios para el consumidor”, como el municipio donde se realizaría el evento, información sobre los promotores, horarios y canales de venta autorizados en algunos espectáculos.

La autoridad también cuestionó el manejo de las cancelaciones o modificaciones de eventos. En el comunicado, señaló que la empresa “presuntamente no avisó a la SIC, dentro de los tres días hábiles siguientes, cuál sería el procedimiento para la devolución del dinero, el abono o el recambio de las boletas a los afectados” en algunos conciertos que sufrieron cambios de fecha o cancelaciones.

Cláusulas que estarían prohibidas

Otro de los puntos que motivó la apertura de la investigación tiene que ver con los términos y condiciones de la plataforma. La SIC aseguró haber detectado dos cláusulas que, a su juicio, podrían ser abusivas. La primera correspondía a una disposición mediante la cual TuBoleta se eximía de responsabilidad frente a inconvenientes relacionados con horarios, logística o realización de los eventos, trasladando dichas obligaciones a los promotores. La segunda estaba relacionada con el seguro o servicio de “Asistencia TuBoleta”. Según la entidad, la compañía advertía que este servicio no sería reembolsable en caso de cancelación del evento, una situación que la SIC considera reprochable porque, en esos casos, el servicio deja de tener utilidad para el consumidor. Adicionalmente, la autoridad investiga posibles incumplimientos de las reglas del comercio electrónico. En particular, señaló que la empresa “habría fallado en garantizar los derechos básicos en este tipo de operaciones”, especialmente en aspectos relacionados con el derecho de retracto y los mecanismos para presentar peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS).

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