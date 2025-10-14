Go Rigo Go! y Seguros Sura lanzan póliza con acompañamiento en moto para ciclistas en Colombia

El exciclista y empresario Rigoberto Urán y Seguros Sura sellaron una alianza para brindar más protección y tranquilidad a quienes se movilizan en bicicleta en algunas de las principales ciudades del país. Se trata de una póliza inédita que busca impactar a 36.000 deportistas y aficionados en su primer año en el mercado.
El acuerdo contempla una serie de beneficios para los compradores de productos en tiendas de Go Rigo Go!, tanto en puntos físicos como en su página web. Se trata del respaldo de una póliza para accidentes personales, asistencia en caso de robo y un servicio de acompañamiento en moto durante los recorridos de los ciclistas y aficionados que sean clientes de esta marca.
Y no es para menos, ya que se trata de un mercado que tuvo su impulso después de pandemia y que cuenta con una gran demanda en el país, donde se estima que el 36% los adultos usa la bicicleta una vez por semana, según cifras de Bloomberg.
En conversación con EL COLOMBIANO, Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura, sostuvo que esta alianza tiene como propósito “proteger al ciclista y ofrecerle respaldo ante cualquier eventualidad”. El seguro incluye coberturas por invalidez, renta diaria por accidente y un auxilio de hasta el 30% del valor de la bicicleta en caso de robo.
Hay que decir que en el mercado colombiano ya hay ofertas de seguros para bicicletas y patinetas eléctricas como el que ofrece Sura o Scotiabank Colpatria, sin embargo, lo destacable de la alianza obedece a que el comprador no tendrá que realizar un gasto extra en una póliza porque ya viene incluida.