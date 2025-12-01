¿Por qué activó RTVC su maquinaria contra el gobernador de Antioquia?

El aparato mediático del Gobierno Nacional tiene otra vez en la mira al gobernador de Antioquia. Desde la semana pasada, el sistema de medios RTVC reanudó una ofensiva en contra del mandatario seccional que no solo ha llamado la atención por estar financiada con recursos públicos, sino por coincidir con uno de los momentos más álgidos en las relaciones entre la Casa de Nariño y Antioquia.
A finales de la semana pasada, justo cuando el Gobierno le hacía frente al escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en las agencias de inteligencia del Estado, los informativos de RTVC comenzaron a mover por sus canales la versión de que el gobernador Andrés Julián Rendón estaba a pocas horas de ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por el caso de los CAI de Rionegro.
El contenido no solamente fue publicado en la franja matutina del canal, sino en los informativos de Radio Nacional de Colombia de la tarde, generando a su vez una oleada de publicaciones en otros medios.
Sin entrar en mayores detalles, las noticias mencionaban de forma genérica que la imputación ya sería un hecho y hasta anticipaban que sería por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.