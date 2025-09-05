Dólar cierra la semana con fuerte bajada, ¿qué viene para la moneda gringa?

El dólar robó titulares a lo largo de la semana en Colombia. La divisa estadounidense alcanzó precios que no se veían hace dos meses y consolidó su caída al cierre de este viernes.
La negociación del dólar cerró la jornada en $3.961,06, lo que representó una caída de $30,03 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $3.991,09. Además, la divisa registró al final de la jornada un precio mínimo de $3.952,10 y un máximo de $3.969 con 1.882 transacciones por un monto de US$1.277 millones.
Según Reuters, el jueves, los datos sobre las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos, superiores a lo esperado, sirvieron de preludio al dato más importante sobre las nóminas no agrícolas. Los bonos subían en Estados Unidos, Europa y Japón, después de que las preocupaciones fiscales estimularan un repunte de los rendimientos a largo plazo.
La ansiedad por la intromisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la política monetaria de la Fed y su impredecible régimen arancelario ha hecho que los inversores se muestren tímidos a la hora de mantener activos en dólares últimamente, dijo Bart Wakabayashi, director de la sucursal de Tokio de State Street.