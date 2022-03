A pesar de que muchos colombianos sintieron que la carga laboral aumentó con la pandemia, la productividad total de la economía no tuvo un crecimiento significativo en 2021 y fue menor a la usada (1,19%) para fijar el salario mínimo que comenzó a regir este año.

Los más productivos

Informalidad, un obstáculo

El desempleo y la informalidad son dos de los elementos que obstaculizan el crecimiento de la productividad del país.

La proporción de ocupados informales en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas alcanzó 43,5% durante el trimestre noviembre 2021-enero 2022, siendo los hombres la población ocupada que más está dentro de la informalidad con 44,9%. En el caso de las mujeres, el dato se ubicó en 43,5%.

De acuerdo con Ávila, al tener todavía esos porcentajes de informalidad no se puede tener un proceso productivo constante, ya que no hay una generación de trabajo estable que pueda ser medible y que no sea solo de subsistencia.

“Cuando se miran procesos productivos que están apalancados en la informalidad, no se están contabilizando generación de impuestos, registros de ventas, costos, pagos de seguridad social, etc, por lo que se estaría destruyendo esa generación de valor y no se estarían presentando mejoras en términos de desarrollo, que finalmente es donde se ve materializado un mayor bienestar e ingreso de los trabajadores, y un crecimiento de la economía más importante”