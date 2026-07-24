Medellín y Cornare invierten $5.000 millones para proteger el agua ante El Niño

El convenio permitirá dar continuidad y fortalecer programas de Pago por Servicios Ambientales, mediante los cuales propietarios de predios rurales reciben incentivos por conservar bosques, nacimientos de agua y zonas de alto valor ambiental.

Las acciones se desarrollarán en los municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, Abejorral y El Carmen de Viboral, donde se encuentran varias de las cuencas más importantes para el abastecimiento hídrico de Medellín y su área metropolitana.

La iniciativa contempla una inversión de $3.500 millones por parte del Distrito y $1.500 millones aportados por Cornare, recursos que se enfocarán en la conservación de ecosistemas estratégicos que alimentan el embalse La Fe, infraestructura que suministra aproximadamente el 58 % del agua potable que llega a los hogares del Valle de Aburrá.

Con el objetivo de blindar el abastecimiento de agua para millones de habitantes del Valle de Aburrá , la Alcaldía de Medellín y Cornare suscribieron un convenio por $5.000 millones destinado a la protección y recuperación de las cuencas abastecedoras del Oriente antioqueño, consideradas fundamentales para enfrentar las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Las intervenciones abarcarán áreas estratégicas como la cuenca del río Arma, las subcuencas de El Buey, Piedras y Pantanillo, además de las quebradas Las Palmas, Espíritu Santo y La Agudelo, todas fundamentales para mantener el caudal que llega al embalse La Fe.

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, explicó que la alianza busca consolidar procesos de conservación en predios privados mediante mecanismos como los pagos por servicios ambientales y proyectos de restauración ecológica que permitan fortalecer la regulación del recurso hídrico.

Además de incentivar el cuidado de los ecosistemas, parte de los recursos será destinada al fortalecimiento del programa BancO2, estrategia que reconoce económicamente a familias campesinas que protegen los bosques y las fuentes de agua en sus territorios.

El convenio tendrá una vigencia inicial de seis meses, periodo durante el cual se ejecutarán acciones de preservación ambiental y recuperación de zonas prioritarias para garantizar la disponibilidad del recurso en el mediano y largo plazo.

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Desde Cornare destacaron que este tipo de alianzas permiten fortalecer la protección de las cuencas que abastecen tanto al Oriente antioqueño como a Medellín, promoviendo la conservación de los ecosistemas y el trabajo conjunto con las comunidades rurales encargadas de cuidar las fuentes hídricas.

La estrategia también fortalecerá el denominado Fondo del Agua, mecanismo orientado a asegurar inversiones permanentes para la conservación de las cuencas abastecedoras y garantizar que las futuras generaciones cuenten con un suministro suficiente y sostenible.

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La Administración Distrital recordó que Medellín depende en gran medida de fuentes ubicadas fuera de su territorio, especialmente de los embalses La Fe y Riogrande II, razón por la cual considera prioritaria la protección de estos ecosistemas, especialmente en momentos en que el país enfrenta un periodo de menor disponibilidad de lluvias por la influencia del fenómeno de El Niño.