Medellín y Cornare invierten $5.000 millones para proteger el agua ante El Niño

Con el objetivo de blindar el abastecimiento de agua para millones de habitantes del Valle de Aburrá, la Alcaldía de Medellín y Cornare suscribieron un convenio por $5.000 millones destinado a la protección y recuperación de las cuencas abastecedoras del Oriente antioqueño, consideradas fundamentales para enfrentar las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.
La iniciativa contempla una inversión de $3.500 millones por parte del Distrito y $1.500 millones aportados por Cornare, recursos que se enfocarán en la conservación de ecosistemas estratégicos que alimentan el embalse La Fe, infraestructura que suministra aproximadamente el 58 % del agua potable que llega a los hogares del Valle de Aburrá.
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Las acciones se desarrollarán en los municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, Abejorral y El Carmen de Viboral, donde se encuentran varias de las cuencas más importantes para el abastecimiento hídrico de Medellín y su área metropolitana.
El convenio permitirá dar continuidad y fortalecer programas de Pago por Servicios Ambientales, mediante los cuales propietarios de predios rurales reciben incentivos por conservar bosques, nacimientos de agua y zonas de alto valor ambiental.