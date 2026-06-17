Bananeros piden más institucionalidad, empleo y confianza tras propuesta de reducir cultivos

La agroindustria bananera colombiana reafirmó su compromiso con la institucionalidad, la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el desarrollo regional, en medio del debate generado por recientes declaraciones del presidente de la República sobre la necesidad de reducir áreas cultivadas de banano en la región Caribe. El pronunciamiento del sector, agremiado en Augura, se produjo después de que el mandatario planteara la posibilidad de disminuir la producción bananera, especialmente en el Magdalena, con el fin de destinar una mayor cantidad de agua al consumo humano.

Durante su intervención en el evento Diálogo social con pescadores y comunidades productivas, realizado en el municipio de Ciénaga, el jefe de Estado aseguró que en la región bananera “hay demasiadas plantaciones de banano” y propuso reducir la extensión cultivada para facilitar el flujo de agua hacia las comunidades. “Hay que recortar esa plantación, ese volumen de plátano, de tal manera que fluya el agua hasta aquí, para el servicio del ser humano, porque la prioridad es el ser humano, después los negocios”, afirmó el mandatario. Frente a este contexto, el gremio bananero, liderado por Émerson Aguirre, destacó su papel en la economía nacional y regional. El sector recordó que genera más de 200.000 empleos directos e indirectos y que el banano es el tercer producto agrícola de exportación de Colombia. Los productores señalaron que la actividad constituye el principal motor económico y social de numerosas zonas rurales, donde miles de familias dependen de la cadena productiva para su sustento. Asimismo, resaltaron que durante más de 38 años productores y trabajadores han construido uno de los modelos de diálogo social más sólidos del país, basado en la negociación colectiva, la formalidad laboral y el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. Según la industria, este proceso ha permitido consolidar al sector como referente internacional en salario digno, trabajo decente y desarrollo sostenible.

En su declaración, la agroindustria manifestó preocupación por las expresiones que puedan fomentar la polarización, la estigmatización o la descalificación de personas, organizaciones y sectores productivos que operan dentro de la legalidad y contribuyen al crecimiento económico del país. Los productores insistieron en la necesidad de valorar a quienes invierten, producen y generan empleo en las regiones, y reiteraron que el desarrollo económico sostenible requiere condiciones de confianza y estabilidad.

Seguridad jurídica y confianza para invertir

Augura aseguró coincidir con iniciativas orientadas a fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad jurídica y promover la confianza para la inversión, elementos que considera fundamentales para mantener la generación de empleo y el crecimiento regional.

En ese sentido, defendió el respeto por la iniciativa privada y el reconocimiento de los sectores productivos como motores de bienestar y desarrollo para las comunidades. La agroindustria bananera invitó a trabajadores, empresarios, comunidades y ciudadanos a reflexionar sobre la importancia de preservar los avances alcanzados en empleo formal, diálogo social, estabilidad institucional e inversión. El gremio advirtió que las oportunidades económicas, el empleo formal y el desarrollo de las regiones no pueden darse por sentados y requieren esfuerzos permanentes para su sostenimiento.