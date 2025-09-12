“Emprender en salud no es para los débiles de corazón”: Samay, la medtech ganadora de mejor startup de Colombia en 2025

María Artunduaga, una médico-científica con raíces colombo-estadounidense y un doloroso recuerdo familiar, trabajó arduamente durante muchos años para transformar una pérdida personal en un avance tecnológico para la sociedad.
Le puede interesar: Alianza entre privados y Alcaldía, otorgará más de 1.000 subsidios para cuota inicial de vivienda VIP en Medellín
Tras la muerte de su abuela, a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), se impulsó y decidió crear a Samay, una empresa de tecnología médica (medtech) que está revolucionando el diagnóstico respiratorio.
Con el pasar de los años y un importante trabajo en equipo, Samay fue reconocida como la mejor Startup de Colombia en 2025, y EL COLOMBIANO, tuvo la oportunidad de conversar con la pionera de este innovador proyecto, que promueve y proyecta el emprendimiento en el país.
“Emprender en salud no es para los débiles de corazón, especialmente cuando se trata de crear tecnología desde cero y navegar entornos tan regulados como el médico. En Samay no nos asusta el cambio: lo abrazamos como parte del proceso de innovación.”, le dijo Artunduaga a este medio.