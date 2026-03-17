Gobierno anuncia proyecto para fijar como norma el salario mínimo vital en nuevo Estatuto del Trabajo

El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno presentará el próximo 20 de julio ante el Congreso un proyecto de Estatuto del Trabajo que tendrá como fin convertir el norma que cada año se aumente un salario mínimo vital para los trabajadores colombianos.
Según explicó el mandatario, esta iniciativa busca cumplir un mandato constitucional y establecer como norma legal tanto el concepto de salario vital como sus mecanismos de cálculo, además de reforzar los derechos laborales.
“Será allí norma legal el salario vital y sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”, afirmó.