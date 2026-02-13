¿Qué pasará con el pago de salud y pensión tras la suspensión del aumento del salario mínimo?

El Consejo de Estado suspendió este viernes el Decreto 1469 de 2025 que fijó el aumento de 23 % en el salario mínimo legal vigente para el 2026. Esa decisión ocurrida a mediados de febrero abre un interrogante sobre el pago de la seguridad social. Con lo anunciado por el alto tribunal, la Presidencia y el Ministerio del Trabajo deberán expedir un nuevo decreto con un valor transitorio mientras se toma una decisión de fondo sobre la decisión gubernamental que dejó el salario en $1.750.905 y en $2.000.000 sumando el auxilio de transporte. Lea también: ¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo Por otro lado, empleadores y trabajadores comienzan a hacerse varias preguntas que van ligadas a quienes ya habían recibido ese aumento decretado por el Gobierno Nacional, siendo una de ellas la cotización a la salud y pensión, algo que es obligatorio según el Código Sustantivo del Trabajo.

Para entender lo que debe pagar con los aportes a la seguridad social, EL COLOMBIANO habló con Juan Esteban Atehortúa Tuberquia, abogado con más de 10 años de experiencia en asuntos laborales y de seguridad social, además de asesor jurídico de diferentes empresas de diversos sectores de la economía. El jurista le explicó a este medio que, respecto a los aportes de seguridad social ya realizados, “no hay lugar a devolución de pagos, ni a reajustes, ni a descuentos al trabajador, ni compensación” y recalcó que, según la decisión del tribunal, “el salario mínimo actual de $1.750.905 sigue vigente hasta dentro de ocho días calendario que el Gobierno Nacional expida el decreto transitorio”.

¿Qué pasará con el pago de la seguridad social de febrero?

Dejando a un lado los aportes ya realizados y revisando el caso de quienes deben cotizar la salud y pensión de este mes, caso por ejemplo de los prestadores de servicios, Atehortúa explicó que en este mes se está cotizando la seguridad social del mes pasado y “como el salario mínimo de enero fue $1.750.905, se tiene que cotizar sobre ese monto”.