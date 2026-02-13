¿Qué pasará con el pago de salud y pensión tras la suspensión del aumento del salario mínimo?

El Consejo de Estado suspendió este viernes el Decreto 1469 de 2025 que fijó el aumento de 23 % en el salario mínimo legal vigente para el 2026. Esa decisión ocurrida a mediados de febrero abre un interrogante sobre el pago de la seguridad social.
Con lo anunciado por el alto tribunal, la Presidencia y el Ministerio del Trabajo deberán expedir un nuevo decreto con un valor transitorio mientras se toma una decisión de fondo sobre la decisión gubernamental que dejó el salario en $1.750.905 y en $2.000.000 sumando el auxilio de transporte.
Por otro lado, empleadores y trabajadores comienzan a hacerse varias preguntas que van ligadas a quienes ya habían recibido ese aumento decretado por el Gobierno Nacional, siendo una de ellas la cotización a la salud y pensión, algo que es obligatorio según el Código Sustantivo del Trabajo.