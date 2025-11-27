Estaciones de servicio piden un ajuste responsable del salario mínimo para proteger 50.000 empleos

El debate sobre el salario mínimo para 2026 ya comenzó a tomar fuerza y uno de los sectores que alzó la voz fue el de la distribución minorista de combustibles.

El llamado lo hizo David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional del sector de estaciones de servicio, quien pidió que este proceso tenga en cuenta la realidad operativa de las actividades que funcionan las 24 horas del día. El pronunciamiento se dio en un contexto que el dirigente considera crucial, dado que las estaciones de servicio son intensivas en mano de obra y tienen presencia en todo el territorio nacional, incluidos municipios donde representan una de las principales fuentes de empleo formal. Jiménez Mejía, vocero de Somos Uno, alianza entre Comce y Fendipetróleo, recordó que la red de abastecimiento de combustibles del país está conformada por cerca de 6.400 estaciones de servicio.

En conjunto, estas generan más de 50.000 empleos formales a nivel nacional. En este sector participan de manera significativa jóvenes que encuentran allí su primer empleo, así como mujeres cabeza de hogar, para quienes esta actividad representa una oportunidad real de desarrollo y estabilidad económica.

Márgenes regulados y riesgo para pequeños negocios

El vocero gremial fue enfático en señalar que el sector no está en contra del trabajo digno ni de buenos salarios. Sin embargo, advirtió que el ajuste del salario mínimo debe hacerse de manera técnica, considerando variables como la inflación esperada, la productividad y la realidad operativa de sectores 24/7.

“Las estaciones de servicio no pueden trasladar libremente los mayores costos laborales al precio final al consumidor, porque operan con márgenes regulados. Esto significa que un incremento desproporcionado del salario mínimo se traduce directamente en riesgo de cierre de pequeños negocios, reducción de turnos y, en el peor de los casos, pérdida de empleos formales, especialmente en municipios donde la estación de servicio es uno de los principales empleadores”, señaló. De cara a 2026, el sector considera que el ajuste del salario mínimo debe proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero al mismo tiempo estar alineado con la inflación y la productividad real, para garantizar la sostenibilidad del empleo.

En paralelo, el gremio planteó la necesidad de introducir ajustes en la política pública de distribución de combustibles. Entre las propuestas están una revisión técnica de los márgenes de distribución, especialmente en las regiones apartadas de las principales ciudades, el fortalecimiento de la competencia sana, incentivos a la formalidad y a la capacitación laboral, así como reglas de juego estables que permitan absorber mayores costos sin comprometer la continuidad de los empleos.

Presiones en ventas y contracción de la demanda

El sector también viene enfrentando un entorno complejo. Según recordó el vocero gremial, las estaciones de servicio han sufrido presiones en sus márgenes, así como caídas o estancamientos en las ventas en diversas regiones del país.

A esto se suma una fuerte contracción en la demanda de gasolina corriente observada el año pasado, influenciada, entre otros factores, por el aumento escalonado del precio del galón de gasolina. Pese a este escenario, el gremio ha logrado preservar la empleabilidad, un esfuerzo que busca mantener en el corto y mediano plazo. Jiménez reiteró el compromiso del sector con la generación de empleo formal y lanzó una advertencia sobre los riesgos de no lograr un equilibrio en la definición del salario mínimo.