Jhon Durán vio la roja y salió expulsado tras lanzar cabezazo en la Europa League

Jhon Jáder Durán vivió una noche agitada en la Europa League durante el duelo entre Fenerbahçe y Ferencváros, en Estambul. El colombiano, que venía de sumar minutos y protagonismo reciente en la liga turca, volvió a estar en la cuerda floja en una jornada determinante para las aspiraciones europeas del club. El partido avanzó con tensión, con un Fenerbahçe que necesitaba responder en casa y con Durán ingresando en el segundo tiempo para intentar cambiar el ritmo ofensivo. Su participación terminó marcando el cierre del encuentro, pero no precisamente por su aporte futbolístico. A continuación le contamos qué ocurrió en los minutos finales, cómo se produjo la acción que derivó en su salida del partido y cuándo podría volver a jugar.

Desde el banquillo, Durán esperaba su oportunidad en un duelo clave de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Ingresó al campo en el minuto 60, cuando el partido estaba igualado sin goles y su equipo necesitaba impulso ofensivo. El partido avanzó con tensión, y a los 66 minutos Ferencváros se puso adelante con un gol de Barnabás Varga, pero apenas unos minutos después el local reaccionó con un tanto de Anderson Talisca. Así, el 1-1 parecía un resultado aceptable, aunque con poco tiempo por delante. Fue entonces cuando ocurrió la jugada determinante. En el minuto 90+2, Durán dio un cabezazo a Toon Raemaekers, justo frente al árbitro, acción que derivó en su expulsión directa.

Un rendimiento regular de Durán en el Fenerbahçe

Durán había ingresado con la intención de aportar velocidad y presión en ataque, pero nunca logró incomodar realmente a la defensa húngara. El colombiano no tuvo remates al arco, perdió sus duelos ofensivos y apenas participó en la generación de juego. En los instantes finales del encuentro, visiblemente tenso e impreciso y con frustración por el mal desempeño, reaccionó con violencia y conectó un cabezazo que el árbitro consideró agresión, por lo que mostró la tarjeta roja directa. Este comportamiento de Durán no es sorpresa para muchos, pues en ocasiones se ha mostrado como un jugador impulsivo y de rápida reacción.

Desde su llegada en 2025 como refuerzo para la temporada, Durán ha tenido participaciones esporádicas. Según estadísticas recientes, en la presente Europa League registra 2 partidos jugados con un promedio de 17 minutos por partido, sin goles hasta ahora. En la liga turca 2025/26, sus números también resultan modestos, con algunos partidos jugados, un gol, pero sin consolidarse como titular regular. Con este empate, Fenerbahçe se mantiene en zona complicada dentro del grupo de la Europa League. La tabla lo deja con siete puntos en la casilla 18, junto a otros equipos que pelean por la clasificación. El próximo compromiso del equipo turco en Europa está previsto para el jueves 11 de diciembre, cuando visiten al SK Brann de Noruega.

“Cucho” Hernández y su golazo con el Betis por la Europa League

Camilo “Cucho” Hernández contó con mejor suerte que su compatriota Durán y abrió el marcador en el duelo del Real Betis frente al Utrecht de Países Bajos. Al minuto 42 de la primera parte, el brasileño Antony, peleó la pelota por la banda con uno de los defensores rivales, ganó la posesión y envió el centro hacia la ubicación de Hernández. Con la habilidad que caracteriza a “cucho” pudo adelantarse a la línea defensiva y de palomita con un cabezazo le regalo el descuento al partido.