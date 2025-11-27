x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fiscalía mexicana confirmó investigación contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Raúl Rocha Cantú habría utilizado sus empresas de seguridad privada para adquirir y transportar armas de manera ilegal, además de enfrentar señalamientos por narcotráfico y lavado de activos.

  • Confirman investigación contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntamente estar en actividades de transporte de armamento de manera ilegal -y otras-. FOTO: Tomada de X (@RaulRochaCantu)
    Confirman investigación contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntamente estar en actividades de transporte de armamento de manera ilegal -y otras-. FOTO: Tomada de X (@RaulRochaCantu)
El Colombiano
El Colombiano
27 de noviembre de 2025
bookmark

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a la cadena CNN la investigación que se adelanta contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntamente estar vinculado a una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que, al parecer, era transportado en lanchas por el río Usumacinta y posteriormente en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro, en México.

El expediente con número 928/2024 fue abierto el 29 de noviembre de 2024, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregara información relevante sobre esta actividad, la cual involucra a un número indeterminado de personas. Sin embargo, ya se emitieron órdenes de aprehensión contra trece de ellas —además de una funcionaria federal— que estarían implicadas en estos hechos.

En contexto: ¿Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, estaría involucrado en una red de tráfico de drogas y armas? Esto se sabe

Sobre Rocha Cantú, la entidad anunció que se está recolectando suficiente material probatorio para determinar su responsabilidad en la presunta utilización de sus empresas de seguridad para adquirir y transportar armamento de manera ilegal.

Según el diario Reforma, el empresario se habría acogido como “testigo colaborador protegido” para cooperar con la FGR en todo lo relacionado con información clave que permita esclarecer el caso y establecer si existen más involucrados. Esto se suma a un criterio de oportunidad, mediante el cual no se ejerce temporalmente acción penal en su contra mientras actúa como testigo protegido, un beneficio judicial regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Omar Harfouch, uno de los jurados de esta edición de Miss Universo, renunció antes del certamen tras afirmar que “Miss México es una falsa ganadora”. También señaló que Raúl Rocha lo habría presionado para votar por Fátima Bosch con la excusa de que “será bueno para nuestro negocio”, y agregó que Bernardo Bosch Hernández (padre de Fátima), quien es asesor de Pemex, mantiene negocios con el copropietario de la organización de belleza.

La participación de la mexicana en este concurso ha estado salpicada desde el principio de escándalos que le valieron el apoyo feminista, pero también señalamientos de que su triunfo fue manipulado. “En los últimos días, he recibido insultos y ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón, porque gané”, escribió en Instagram la joven modelo y diseñadora de 25 años.

Siga leyendo: Fátima Bosch, Miss Universo 2025, denunció una campaña de “violencia” en su contra tras ganar la corona

Temas recomendados

Investigación
Reinados
Internacional
Drogas
Judicial
Armas
Miss Universo
Mundo
Empresario
Reinas de belleza
Fiscalía
Cartel
México
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida