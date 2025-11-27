Fiscalía mexicana confirmó investigación contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo por tráfico de drogas y armas

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a la cadena CNN la investigación que se adelanta contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntamente estar vinculado a una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que, al parecer, era transportado en lanchas por el río Usumacinta y posteriormente en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro, en México.

El expediente con número 928/2024 fue abierto el 29 de noviembre de 2024, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregara información relevante sobre esta actividad, la cual involucra a un número indeterminado de personas. Sin embargo, ya se emitieron órdenes de aprehensión contra trece de ellas —además de una funcionaria federal— que estarían implicadas en estos hechos.

Sobre Rocha Cantú, la entidad anunció que se está recolectando suficiente material probatorio para determinar su responsabilidad en la presunta utilización de sus empresas de seguridad para adquirir y transportar armamento de manera ilegal.